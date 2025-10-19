Oskars Lapinskis gūst vārtus, viņa "Tigers" graujoši uzvar Šveices čempionāta spēlē, Denisa Smirnova piespēle neglābj "Kloten"
Latvijas uzbrucējs Oskars Lapinskis sestdien guva vārtus Šveices augstākās hokeja līgas (NL) spēlē un sekmēja Langnavas "Tigers" komandas uzvaru. "Tigers" mājās ar 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) pārspēja "Fribourg-Gotteron" hokejistus.
Lapinskis vārtus guva spēles piektajā minūtē, kad uzbrukuma zonā saņēma ripu un netraucēts meta to mērķī, panākdams 3:0. Šajā spēlē viņš uz ledus bija 13 minūtes un 33 sekundes, vienreiz meta pa vārtiem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1.
Lapinskim šosezon 16 mačos ir divi gūti vārti un viena rezultatīva piespēle.
Tikmēr uzbrucējs Deniss Smirnovs atzīmējās ar rezultatīvu piespēli mačā, kurā "Kloten" mājās ar 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) atzina "Ambri-Piotta" pārākumu. Smirnovs spēlēja 15 minūtes un 22 sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu, uzvarēja divos no trīs iemetieniem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Vēl sestdien Cīrihes "Lions" bez savainotā Rūdolfa Balcera viesos ar 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) zaudēja "Davos" komandai.
No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā ir Ivara Punnenova pārstāvētā Rapersvilas-Jonas "Lakers", kas ir vicelīdere.
Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.