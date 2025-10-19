Rauls Fernandess pirmo reizi triumfē "MotoGP" posmā, kuru bija spiests izlaist traumētais pasaules čempions Marks Markess
Spānijas motosportists Rauls Fernandess svētdien Austrālijā svinēja pirmo uzvaru savā "MotoGP" karjerā. Pasaules motošosejas čempionāta sezonas 19. posmā - Austrālijas "Grand Prix" - nestartēja jau titulu nodrošinājušais spānis Marks Markess ("Ducati"), kuram iepriekšējā posmā Indonēzijā virsū uztriecās itālis Marko Bedzeki ("Aprilia").
Markesam bija nepieciešama pleca operācija, bet Bedzeki tika piemērots sods, kurā divreiz jāmēro papildu trases nogrieznis, tādējādi zaudējot aptuveni piecas, sešas sekundes.
No "pole-position" startējušais francūzis Fabio Kvartararo ("Monster Energy Yamaha") pēc starta atkāpās uz ceturto pozīciju, tādējādi par līderi kļuva Bedzeki, kuram sekoja Fernandess ("Trackhouse").
Pēc tam, kad Bedzeki bija veicis savus soda apļus, par līderi kļuva spānis Pedro Akosta ("Red Bull KTM"), bet desmitajā aplī pirmo vietu pārņēma Fernandess. Iepriekšējās 75 "MotoGP" sacīkstēm Fernandesam nebija izdevies finišēt labāko trijniekā.
Otrais finišēja itālis Fabio di Džannantonio ("Pertamina Enduro VR46"), trešais bija Bedzeki, aiz labāko trijnieka finišēja Alekss Markess ("Gresini"), kuram sekoja Akosta. Itālis Frančesko Banjaja ("Ducati") četrus apļus pirms finiša krita.
Pēc kritiena sacīkste noslēdzās arī mājinieku favorītam Džekam Milleram ("Prima Pramac Yamaha").
Trīs posmus pirms sezonas noslēguma Markam Markesam ir 545 punkti, bet Aleksam Markesam - 379 punkti. Trešais ar 282 punktiem ir Bedzeki, bet ceturto vietu ar 274 punktiem ieņem Banjaja.
Iepriekšējā sezonā karjerā pirmo uzvarētāja titulu izcīnīja spānis Horhe Martins, kurš vairāku savainojumu dēļ aizvada nepilnu sezonu.