Ābols palīdz "Flyers" pieveikt "Wild", vārtsargi Šilovs un Merzļikins rezervē "Penguins" un "Blue Jackets" uzvarās
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols sestdien kopā ar Filadelfijas "Flyers" izcīnīja uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, kamēr vārtsargi Artūrs Šilovs un Elvis Merzļikins palika rezervē savu komandu uzvarās.
"Flyers" savā laukumā ar 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) papildlaikā pārspēja Minesotas "Wild".
Ābols uz ledus bija sešas minūtes un 53 sekundes un uzvarēja visos piecos iemetienos. Viņa lietderības koeficients bija neitrāls.
Spēles pirmie vārti tika gūti otrā perioda otrajā minūtē, kad Vladimirs Tarasenko ar metienu bez ripas apstādināšanas panāca 1:0 viesu labā. Trešā perioda astotajā minūtē Ouens Tipets no aizvārtes trāpīja pa vārtsarga Jaspera Valsteda muguru, no kurienes ripa nonāca "Wild" vārtos. Uzvaru mājiniekiem atnesa Noā Keitss, kurš izcēlās papildlaika trešajā minūtē ar metienu no tuvas distances pret vārtiem.
Dans Vladaras "Flyers" vārtos atvairīja 15 no 16 metieniem, bet mājinieki pa pretinieku vārtiem meta 21 reizi.
Tikmēr Šilova pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" viesos ar 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) pārspēja Sanhosē "Sharks".
Tristans Džerijs uzvarētāju vārtos tika galā ar 31 metienu, svinot pirmo "sauso" uzvaru sezonā. Precīzi metieni bija Sidnijam Krosbijam, Antonī Mantam un Jevgeņijam Malkinam ar ripu tukšos vārtos.
Savukārt Merzļikina pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" ar 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) mājās pārspēja Tampabejas "Lightning", kuras sastāvā vēl nav atgriezies Zemgus Girgensons.
"Blue Jackets" vārtus sargāja Džets Grīvss, kurš atvairīja 22 no 24 metieniem. Uzvaru nesošos vārtus trešā perioda otrajā minūtē guva Kirils Marčenko, bet pirms tam mājiniekiem izcēlās Kents Džonsons un Deimons Sīversons, kamēr pretiniekiem vārtus guva Raiens Makdonafs un Entonijs Sirelli.
Austrumu konferencē "Penguins" ar astoņiem punktiem sešās spēlēs ir sestā, "Flyers" un "Blue Jackets" sakrājušas piecus un četrus punktus piecās spēlēs, kas dod 11. un 12. vietu, bet "Lightning" ar četriem punktiem sešos dueļos ir pirmspēdējā, 15. pozīcijā.