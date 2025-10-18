"Riga" futbolistes triumfē Latvijas kausā, finālā sagraujot "Audu"
"Riga" futbolistes sestdien Rīgā kļuva par Latvijas kausa ieguvējām.
"Riga" finālā ar 7:0 (3:0) pieveica "Auda" komandu.
Pirmajā puslaikā trīs vārtus guva Kumba Brima, bet otrajā pa reizei izcēlās Laura Sondore, Nacumi Taketa, Aleksisa Lipsija un Renāte Gaugere.
85. minūtē, kad rezultāts bija 6:0, "Riga" spēlētāja Džeina Eglīte nerealizēja 11 metru soda sitienu.
Latvijas čempionātā divas kārtas pirms sezonas beigām "Riga" ar 66 punktiem jau ir nodrošinājusi čempiones titulu, par 11 punktiem apsteidzot RFS, bet "Auda" ar 38 punktiem ir tuvu bronzas medaļu izcīnīšanai.
Sieviešu futbola līgas (SFL) mačos šosezon komandas bija tikušās četrreiz, ar 6:0, 9:0, 9:0 un 10:0 uzvarot "Riga" vienībai.
"Riga" ceturtdaļfinālā ar 7:0 apspēlēja "Metta" komandu, bet pusfinālā ar 4:0 uzvarēja iepriekšējās sezonas kausa ieguvēju RFS.
"Auda" astotdaļfinālā ar 8:0 pārspēja "Jelgavu", ceturtdaļfinālā ar 5:0 - "Talsi"/"Tukums" vienību, bet pusfinālā ar 1:0 - "Rīgas Futbola skolu".
Latvijas kausa izcīņa sieviešu komandām tiek rīkota kopš 2014. gada. Visās sezonās līdz 2021. gadam turnīrā uzvarēja "Rīgas Futbola skola", tad pie titula tika SFK "Rīga", vēlāk divas reizes pēc kārtas trofeju ieguva "Metta", bet pērn turnīrā labākās bija RFS futbolistes.