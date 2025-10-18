Balinskim divas soda minūtes "Panthers" zaudējumā NHL mačā.
Hokejs
Vakar 23:17
Balinskim divas soda minūtes, “Panthers” zaudē Bufalo “Sabres”
Latvijas aizsargs Uvis Jānis Balinskis sestdien Bufalo nopelnīja divas soda minūtes Floridas "Panthers" zaudējumā Nacionālās hokeja līgas (NHL) izbraukuma spēlē.
"Panthers" ar 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) zaudēja Bufalo "Sabres" komandai.
Balinskis 18 minūtēs un 53 sekundēs laukumā vienreiz meta pa vārtiem, trīsreiz bloķēja pretinieku metienus un divreiz pielietoja spēka paņēmienus, kā arī astotajā minūtē nopelnīja divas soda minūtes, vairākumu jau pēc sešām sekundēm izmantojot Džošam Dounam un izvirzot mājiniekus vadībā.
Douns guva arī otros vārtus spēlē, bet trešos vārtus guva Ovens Pauers.
"Sauso" spēli ar atvairītiem 32 metieniem aizvadīja Aleksanders Laions, bet Sergejs Bobrovskis viesu vārtos atvairīja 28 no 31 metiena.
"Panthers" ar sešiem punktiem septiņās spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, bet "Sabres" ar četriem punktiem ir 12. vietā.