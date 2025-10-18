Emīls Liepiņš izcīna 38. vietu “Tour of Holland” ceturtajā posmā
Latvijas riteņbraucējs Emīls Liepiņš sestdien "Tour of Holland" velobrauciena (UCI kat. 2.1) ceturtajā posmā izcīnīja 38. vietu.
Sestdien riteņbraucēji līdzenumā sacentās 159 kilometrus garā distancē brauciena beigu daļā 13 reizes mērojot apli ar nelielu pauguru un bruģa sekciju.
Uzvaru izcīnīja mājinieks Timo de Jongs ("VolkerWessels"), kurš triju vadošo riteņbraucēju cīņā distanci veica trīs stundās, 32 minūtēs un 49 sekundēs.
Ar tādu pašu rezultātu otrais bija francūzis Kristofs Laports ("Visma"/"Lease a Bike") un trešais - slovāks Lukāšs Kubišs ("Unibet Tietema Rockets").
Liepiņš ("Q36.5") finišēja piecas minūtes un 16 sekundes aiz posma uzvarētāja, ieņemot 38. vietu 106 sportistu sacensībās.
Pēc četriem posmiem kopvērtējumā par līderi ir kļuvis Laports, kurš par 37 sekundēm apsteidz Kubišu un par minūti un piecām sekundēm - zviedru Jākobu Sēderkvistu ("Lidl-Trek").
Liepiņš līderim zaudē sešas minūtes un 58 sekundes un ieņem 38. vietu.
Nīderlandes tūres velobrauciens pirmo reizi norisinājās 1948. gadā, bet pēc 2004. gada velobrauciens notiek pirmoreiz.
Velobrauciens beigsies svētdien.