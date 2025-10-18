Semeņistaja Spānijā iekļūst W-100 turnīra finālā
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja sestdien Spānijā iekļuva Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W-100 sērijas turnīra finālā.
Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 101. vietā un turnīrā ir izsēta ar pirmo numuru, ar 6-2, 6-2 pārspēja turnīra astoto raketi ukrainieti Darju Sņiguru (WTA 246.).
Par iekļūšanu pusfinālā Latvijas tenisiste nopelnīja 65 pasaules ranga punktus un nākamās nedēļas pasaules rangā debitēs pasaules labāko spēlētāju simtniekā.
Finālā Semeņistaja svētdien tiksies ar turnīra sesto raketi polieti Lindu Klimovičovu (WTA 168.) vai turnīrā ar septīto numuru izsēto Serbijas pārstāvi Lolu Radivojeviču (WTA 148.).
Jau ziņots, ka pirmās kārtas mačā Latvijas sportiste ar 6-2, 4-6, 7-5 uzvarēja vācieti Annu Lēnu Frīdzamu (WTA 178.), astotdaļfinālā ar 4-6, 6-1, 7-5 - bulgārieti Izabellu Šiņikovu (WTA 316.), kura pamatturnīrā iekļuva kā laimīgā zaudētāja, bet ceturtdaļfinālā ar 6-4, 7-5 - šveicieti Sūzanu Bandeki (WTA 246.).
Dubultspēļu sacensībās Spānijā Semeņistaja nepiedalās.
Turnīrs norisinās cietā kortos.