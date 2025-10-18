Vilmanis un Ločmelis rezultatīvi AHL mačos
Latvijas hokejists Sandis Vilmanis piektdien divreiz rezultatīvi piespēlēja Šarlotas "Checkers" uzvarā savā laukumā Amerikas hokeja līgas (AHL) mačā, bet Dans Ločmelis rezultatīvi piespēlēja Providensas "Bruins" uzvarā Bridžportā.
"Checkers" ar 6:2 (3:1, 2:1, 1:0) pārspēja Aiovas "Wild". Vilmanis 13. minūtē rezultatīvi piespēlēja Greisina Sočina vārtu guvumā, viņam panākot 2:0, un 33. minūtē - Džeka Devāna vārtu guvumā, spēli noslēdzot ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
"Bruins" viesos ar 5:3 (3:1, 1:0, 1:2) pārspēja Bridžportas "Islanders". Ločmelis 42. minūtē vairākumā rezultatīvi piespēlēja Railijam Taftam, kurš panāca 5:1. Ločmeļa kontā arī viens metiens pa vārtiem.
Vēl piektdien uzbrucēja Eduarda Tralmaka pārstāvētā Grandrapidsas "Griffins" savā laukumā ar 5:2 (3:1, 0:1, 1:0) uzvarēja Manitobas "Moose", Raivja Ansona Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" izbraukumā ar 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) pārspēja Hārtfordas "Wolf Pack", bet Anrī Ravinska pārstāvētā Ebotsfordas "Canucks" ar 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) piekāpās Lavālas "Rocket".
Pagājušajā sezonā par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja Šarlotas "Checkers".