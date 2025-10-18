Bļugers atgriežas laukumā un palīdz “Canucks” izcīnīt uzvaru
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers piektdien Čikāgā atgriezās laukumā pēc savainojuma ārstēšanas, palīdzot viņa pārstāvētajai Vankūveras "Canucks" izcīnīt uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā.
"Canucks" pēcspēles metienos ar 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0) uzvarēja Čikāgas "Blackhawks" komandu, pārtraucot divu zaudējumu sēriju.
Bļugers pēc traumas izārstēšanas laukumā pavadīja 12 minūtes un 57 sekundes. Viņš izpildīja trīs spēka paņēmienus, divreiz bloķēja metienus, uzvarēja četros no 13 iemetieniem un spēli beidza ar +/- rādītāju -1.
Raiens Donato un Tailers Bertuci izvirzīja mājiniekus vadībā ar 2:0, bet Vankūveras klubs atspēlējās ar precīziem Džeika Debraska un Maksa Sasona metieniem. Pēcspēles metienu ceturtajā sērijā uzvarētāju izšķīra precīzs Broka Bousera metiens.
"Canucks" ar sešiem punktiem piecās spēlēs Rietumu konferencē ieņem septīto vietu, bet "Blackhawks" ar sešiem punktiem sešos mačos ir devītā.
Tampabejas "Lightning" bez savainotā Zemgus Girgensona laukumā viesos pagarinājumā ar 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) zaudēja Detroitas "Red Wings", kam tā bija ceturtā uzvara pēc kārtas.
Uzvarētājiem vārtus guva Aksels Sandins-Pellika, un uzvaras vārtus pagarinājuma ceturtajā minūtē iemeta Dilans Larkins. Viesiem vārtus guva Janiss Mozers.
"Lightning" ar četriem punktiem piecās spēlēs ieņem 12. vietu Austrumu konferencē, bet "Red Wings" ar astoņiem punktiem ir trešā.