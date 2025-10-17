Artūrs Strautiņš pēc ceļgala traumas varētu atgriezties laukumā novembrī
Latvijas basketbolists Artūrs Strautiņš pēc februārī gūtā savainojuma laukumā varētu atgriezties novembrī, sarunā ar portālu "basketbolazinas.com" atklāja Strautiņš.
Aizvadītajā sezonā Strautiņš februārī Itālijas A sērijas mačā Tortonas "Derthona" rindās iedzīvojās labās kājas ceļgala krustenisko saišu traumā, un martā viņam tika veikta operācija.
"Rehabilitācijas process iet ideāli. Vakar biju pēdējā vizītē pie ķirurga, kas operēja kāju. Viņš teica, ka viss ir ideāli un viss ir tieši tā, kā tam ir jābūt. Rehabilitācija pagājusi izcili, celis ir gatavs tam, lai atkal spēlētu. Tagad laiks atgriezties un sākt trenēties ar komandu," atklāja Strautiņš, piebilstot, ka plāno atgriezties laukumā novembra sākumā vai vidū.
Novembra beigās Latvijas vīriešu basketbola izlase jaunā trenera vadībā uzsāks 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas ciklu. Strautiņš atzina, ka pagaidām nezina, vai varēs pievienoties valstsvienībai, ja viņš tiks iekļauts kandidātu sarakstā.
Pagājušajā sezonā Strautiņš A sērijā 18 mačos vidēji 22 minūtēs guva 10,9 punktus un izcīnīja 4,9 atlēkušās bumbas, bet FIBA Čempionu līgā latvietim deviņās cīņās caurmērā 22 minūtēs bija 11,1 punkts un 3,6 atlēkušās bumbas.
Ceļgala savainojuma dēļ Strautiņš nevarēja palīdzēt Latvijas valstsvienībai aizvadītajā Eiropas čempionāta finālturnīrā.