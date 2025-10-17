Latvijas pludmales volejbolisti Auziņš un Fokerots izcīna otro uzvaru pasaules U-21 čempionātā Meksikā
Latvijas duets Gustavs Auziņš/Kristiāns Fokerots piektdien Meksikā svinēja uzvaru pasaules U-21 čempionāta pludmales volejbolā otrajā mačā.
Auziņš un Fokerots, kuri turnīrā ir izsēti ar trešo numuru, C grupā ar 2-0 (21:15, 21:12) pārspēja Kazahstānas duetu Klims Rjuhovs/Vladislavs Mastihins (19.).
Jau ziņots, ka Auziņš un Fokerots pirmajā C grupas spēlē ar 2-0 (21:16, 21:19) uzvarēja kvalifikāciju pārvarējušos poļus Šimonu Pjetrašeku un Jakubu Kžeminski (30.).
Grupu turnīru piektdien Latvijas pludmales volejbolisti pabeigs ar maču pret šveiciešiem Juliānu Frīdli un Timu Amreinu (14.), cīnoties par uzvaru grupā un vietu astotdaļfinālā.
Jau ziņots, ka sieviešu sacensībās Latvijas pāris Līva Ēbere/Deniela Konstantinova, kas ir izsēts ar 15. numuru, B grupas mačos ar 2-0 (21:17, 21:13) pārspēja argentīnietes Morenu Abdalu un Viktoriju Navarro (18.) un ar 2-0 (21:11, 22:20) - brazīlietes Marselu Barbozu un Mariju da Silvu (31.).
Piektdien pēdējā grupas cīņā latvietes tiksies ar amerikānietēm Zoī Hensoni un Sāru Vudu, kuras ir izsētas ar otro numuru. Gan Brazīlijas, gan ASV duets pirms pamatsacensībām cīnījās kvalifikācijas mačos.
Iepriekš ziņots, ka pamatturnīrā neiekļuva Denēva Šauberga/Rēzija Puškundze un Mārcis Bērziņš/Ernests Gūtmanis, nepārvarot attiecīgi kvalifikācijas trešo un otro kārtu. Šauberga/Puškundze turnīru noslēdza dalītā 33. vietā, bet Bērziņš/Gūtmanis ieņēma dalītu 37. vietu.
Pasaules U-21 čempionāts Pueblā noslēgsies svētdien.