Darja Semeņistaja iekļūst W-100 turnīra pusfinālā un nākamnedēļ varētu debitēt WTA ranga top100
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja piektdien Spānijā iekļuva Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W-100 sērijas turnīra pusfinālā.
Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 101. vietā un turnīrā ir izsēta ar pirmo numuru, ar 6-4, 7-5 pieveica šveicieti Sūzanu Bandeki (WTA 246.). Par iekļūšanu pusfinālā Latvijas tenisiste nopelnīja 39 pasaules ranga punktus kā arī nedaudz virs 4400 tūkstošiem dolāru (3765 eiro).
Pusfinālā Semeņistaja tiksies ar turnīra astoto raketi ukrainieti Darju Sņiguru (WTA 246.), kura ceturtdaļfinālā ar 6-4, 6-1 pieveica turnīrā ar ceturto numuru izsēto Spānijas pārstāvi Keitlinu Kevedo (WTA 160.).
Panākums ceturtdaļfinālā var jau nākamnedēļ ļaut Semeņistajai pirmo reizi karjerā būt WTA ranga labāko simtniekā. Neoficiālajā tiešsaistes rangā viņa pakāpusies jau uz 97. vietu. Pagaidām no Latvijas tenisistēm ranga simtniekā atrodas tikai Aļona Ostapenko, kas ieņem 25. vietu.
Jau ziņots, ka pirmās kārtas mačā Latvijas sportiste ar 6-2, 4-6, 7-5 uzvarēja vācieti Annu Lēnu Frīdzamu (WTA 178.), bet astotdaļfinālā ar 4-6, 6-1, 7-5 - bulgārieti Izabellu Šiņikovu (WTA 316.), kura pamatturnīrā iekļuva kā laimīgā zaudētāja. Dubultspēļu sacensībās Spānijā Semeņistaja nepiedalās. Turnīrs norisinās cietā kortos.