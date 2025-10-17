Publicitātes foto
Šodien 19:42
Motokrosa līdzjutēji aicināti uz sezonas pēdējām sacensībām - Sēlijas kausa finālu Liginišķos
Svētdien, 19. oktobrī, “Drider Motocross Park” trasē Liginišķos, Daugavpilī, norisināsies “Sēlijas kausa 2025” finālposms.
Šīs būs sezonas noslēguma sacensības motokrosā, kurās startēs dalībnieki no Latvijas un kaimiņvalstīm. Sacensību sākums plkst. 10.00.
Skatītājiem būs iespēja sekot līdzi dinamiskām braucienu cīņām, kā arī piedalīties velosipēda izlozē, informē Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā. Sacensību dienā jāuzraksta savs tālruņa numurs uz lapiņas un tas jāiemet speciālā kastē, – uzvarētājs tiks noteikts izlozes ceļā un balvu saņems uz vietas trasē sacensību noslēgumā.
Ieeja pasākumā – par ziedojumiem (5 eiro). Bērniem līdz 10 gadu vecumam un cilvēkiem ar invaliditāti ieeja ir bez maksas. Visi interesenti aicināti apmeklēt sacensības un atbalstīt braucējus klātienē.