Dāvis Bertāns ar 11 punktiem palīdz "Dubai" gūt trešo panākumu Eirolīgā, šoreiz pret "Barcelona"
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns ceturtdien ULEB Eirolīgas piektās kārtas mačā izcēlās ar 11 punktiem, palīdzot "Dubai" vienībai izcīnīt trešo panākumu. "Dubai" savā laukumā ar 83:78 (24:15, 9:19, 25:22, 25:22) pārspēja "Barcelona".
Bertāns spēlēja 22 minūtes un 49 sekundes un realizēja vienu no četriem divu punktu metieniem, divus no septiņiem tālmetieniem un trīs soda metienus. Viņš arī izcēlās statistikā ar septiņām atlēkušajām bumbām, vienu rezultatīvu piespēli, vienu kļūdu, vienu bloķētu metienu, četrām piezīmēm, vienu izprovocētu sodu un iekrāja efektivitātes koeficientu astoņi.
Mājinieku rindās ar 23 punktiem un astoņām bumbām zem groziem izcēlās Filips Ptreuševs, kamēr Barselonas komandā rezultatīvākie ar 19 gūtajiem punktiem bija Tornike Šengelija un Dario Brisuela.
"Dubai" Eirolīgas sezonu sākusi ar trīs panākumiem piecos mačos.
Ceturtdien vēl piektās kārtas maču aizvadīs Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce", kas savā laukumā uzņems Minhenes "Bayern".
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".