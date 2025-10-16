Miks Tumānovs pamet Slovākijas klubu "Prešov"
Latvijas hokeja izlases kandidāts Miks Tumānovs nepaliks Slovākijas ekstralīgas klubā "Prešov", kuri pārstāv arī uzbrucēji Filips Buncis un Patriks Zabusovs. Kā savā paziņojumā norāda "Prešov", tad līgumi pēc abpusējas vienošanās pārtraukti ar trim spēlētājiem, tostarp Tumānovu.
24 gadus vecais Tumānovs iepriekšējās divas sezonas aizvadīja Somijas klubā Jiveskiles JYP, bet vasarā pēc abpusējas vienošanās latviešu aizsargs komandā nepalika.
Septembrī Tumānovs pievienojās "Prešov" uz pārbaudes laiku un uzspēja aizvadīt deviņas spēles, kurās guva divus vārtus, nopelnīja sešas soda minūtes un negatīvu lietderības koeficientu -3.
"Prešov" vienība aizvadītajā sezonā Latvijas trenera Pētera Skudras vadībā triumfēja Slovākijas pēc spēka otrajā līgā, nopelnot atgriešanos Slovākijas spēcīgākajā līgā. Tomēr pēc neveiksmīga sezonas sākuma Skudra no amata ir atbrīvots.
"Prešov" ar 11 spēlēs izcīnītiem sešiem punktiem Slovākijas ekstarlīgas kopvērtējumā ieņem 11.vietu 12 komandu vidū.
Šogad Tumānovs bija Latvijas izlases sastāvā pasaules čempionātā, taču nedevās laukumā nevienā mačā.