Pēc uzvaras ULEB Eirolīgas spēlē par uzbrukumu mediķim aizturēts "Virtus" basketbolists
Kā ziņo Itālijas medijs "Il Resto del Carlino", tad trešdien, 15. oktobrī, pēc panākuma ULEB Eirolīgas spēlē konfliktā ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem iekūlies Boloņas "Virtus" basketbolists Luka Vildoza, kurš par uzbrukumu 54 gadus vecajai sievietei aizturēts.
15. oktobrī ULEB Eirolīgas ceturtās kārtas ietvaros otro uzvaru sezonā izcīnīja Boloņas "Virtus", kas ar 77:73 apspēlēja Francijas "Monako". Panākumu ar astoņiem punktiem, trīs bumbām zem groziem un tikpat piespēlēm 15 minūtēs laukumā sekmēja Luka Vildoza, kurš vienībai pievienojās starpsezonā, pirms tam pārstāvēdams Pireju "Olympiacos".
Pēc spēles Vildoza kopā ar savu sievu Milicu tika arestēti par uzbrukumu neatliekamās mediciniskās palīdzības dienesta darbiniecei. Kā norādīts policijas paziņojumā, tad Vildoza, dodoties prom no Boloņas "Virtus" arēnas, nav bijis apmierināts ar uz netālu esošā krustojumā stāvošu auto, kas izrādījies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīna. Tā bija ceļā uz kādu izsaukumu, taču uz brīdi bija piestājusi ielas malā, lai noteiktu precīzu adresi, uz kuru jābrauc.
Vildoza nav bijis mierā, ka krustojumā apstājies auto un, uzskatot, ka viņam tas bloķē ceļu, bļāvis tā virzienā. Pēc tam, kad medicīnas dienesta mašīna turpinājusi ceļu līdz izsaukumam, Vildoza jau bijis tas, kurš bloķējis tai ceļu un liedzis apdzīt savu spēkratu. Šī iemesla dēļ viena no medicīnas darbiniecēm, 54 gadus veca sieviete izkāpusi un jautājusi skaidrot šādu uzvedību. Pretī viņa saņēma uzbrukumu vispirms no Vildozas sievas, kas viņu sagrāba aiz matiem un vēlāk arī kakla rajonā, kam sekoja līdzīgs uzbrukums kakla rajonā arī no paša "Virtus" basketbolista.
Šajā brīdī iesaistījās sievietes darba kolēģi, kā arī netālu esošā policija. Notikuma vietā ieradās arī Boloņas "Virtus" pārstāvji. Vildoza ar sievu tika nogādāti policijas iecirkī, kur tos aizturēja saistībā ar uzbrukumu mediķim. Savukārt 54 gadus veco sievieti nogādāja slimnīcā, kur gan viņa ilgi neuzturējās, pēc pārbaudēm dodoties prom.
Vasarā tika ziņots, ka Vildoza ar Boloņas "Virtus" noslēdza trīs gadu līgumu, kura vērtība ir četri miljoni eiro. Klubs līdz šim brīdim šo incidentu nav komentējis. Karjeras laikā argentīnietis spēlējis arī tādās komandās kā Vitorijas "Baskonia", Milvoki "Bucks", Belgradas "Crvena zvezda" un Atēnu "Panathinaikos". 2024. gadā ar "Panathinaikos" viņš kļuva par Eirolīgas čempionu, bet 2020. gadā ar "Baskonia" - ACB līgas uzvarētāju.