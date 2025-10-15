"Futbola svētki aizvadīti bez īpašiem starpgadījumiem!" Pēc Latvijas un Anglijas spēles nakts Rīgā bijusi mierīga
Nakts pēc Latvijas un Anglijas vīriešu futbola izlašu Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēles Rīgā likumsargiem aizritējusi samērā mierīgi - futbola līdzjutēji publiskās vietās bija redzami diezgan daudz, bet sabiedrisko kārtību viņi negrāva, intervijā Latvijas Radio pavēstīja Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks, Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Jānis Bārzdainis.
Anglijas fani pirms savas izlases spēles ar Latviju "Daugavas" stadionā; 14.10.2025
2026. gada Pasaules kausa finālturnīra kvalifikācijā Latvijas un 1966. gada pasaules čempiones Anglijas duelis notika "Daugavas" stadionā, bet angļu fani ...
Pēc viņa teiktā, aizvadītajā naktī Rīgā nav konstatēti nekādi būtiski incidenti, kuros būtu iesaistīti angļu futbola līdzjutēji. Ir reģistrēti daži starpgadījumi, kas saistīti ar pārmērīgu alkohola lietošanu, bet tie ir ļoti nebūtiski, piebilda likumsargu pārstāvis.
Viņš atzina, ka pēdējās dienās Valsts policija, sargājot kārtību saistībā ar zīmīgo futbola spēli, strādāja ciešā sadarbībā ar kolēģiem no Anglijas un Rīgas pašvaldības policijas. Monitorēts gan galvaspilsētas ielās, gan interneta vidē notiekošais.
"Varu atzīt, ka šie futbola svētki ir aizvadīti bez īpašiem incidentiem," rezumēja Bārzdainis, papildinot, ka policija šim notikumam bija gatavojusies rūpīgi, mācoties arī no iepriekš pieredzētā ar Nīderlandes un Grieķijas futbola līdzjutējiem. Galvenokārt svarīga esot bijusi taktika un metodika, kā strādāt ar angļu līdzjutējiem, bet atsevišķiem personāžiem bija jāpievērš lielāka uzmanība, neslēpa policijas pārstāvis.
Jau iepriekš ziņots, ka daži Anglijas fani gan tika īslaicīgi aizturēti par huligānismu. Divi fani bojājuši ārā atrodamās puķu kastes, bet divus citus aizturēja par publisku urinēšanu. Rīgā ieradās vismaz divi ar pusi tūkstoši Anglijas futbola fani, taču nav izslēgts, ka to bija vairāk, jo ne visi iekļuva "Daugavas" stadionā, kurā bija Anglijas Futbola asociācija rezervēja 2,4 tūkstošus biļešu.
Latvijas vīriešu futbola izlase otrdien 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē Rīgā cieta smagu zaudējumu cīņā pret Anglijas izlasi (0:5), kas iekļuva finālturnīrā.