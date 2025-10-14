Krištianu Ronaldu divi vārti izrādās nepietiekami, lai Portugāle pārspētu Ungāriju Pasaules kausa kvalifikācijā
Portugāles vīriešu futbola izlase otrdien Lisabonā spēlēja neizšķirti ar Ungāriju 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē. F grupas mačs beidzās ar rezultātu 2:2 (2:1).
Astotajā minūtē viesus vadībā izvirzīja Atila Salai, bet Krištianu Ronaldu 22. minūtē un puslaika kompensācijas laikā izvirzījās vadībā mājiniekus - 2:1. Neizšķirtu ungāri panāca mača kompensācijas laikā, kad vārtus guva Dominiks Soboslai - 2:2.
Otrā grupas spēlē Īrija mājās ar 1:0 pieveica Armēniju, kas 52. minūtē pēc Tigrana Barsegjana nopelnītās sarkanās kartītes palika mazākumā. Vārtus 70. minūtē guva Evans Fērgusons.
Pēc četrām spēļu kārtām F grupā Portugālei ir desmit, Ungārijai - pieci punkti, Īrijai - četri un Armēnijai - trīs punkti.
E grupā Turcija mājās ar 4:1 (3:0) sagrāva Gruziju. Divus vārtus guva Merihs Demirals, pa vieniem - Kenans Jildizs un Junuss Akgins. Viesiem vienīgos vārtus 64. minūtē guva Giorgi Kočorašvili, panākot 1:4.
Otrā grupas spēlē Spānija savā laukumā ar 4:0 (1:0) sagrāva Bulgāriju. Divus vārtus guva Mikels Merino, vienus ar 11 metru soda sitienu - Mikels Ojarsabals, bet vēl vienreiz bumba viesu vārtos nokļuva no bulgāra Atanasa Černeva.
Pēc četrām spēļu kārtām E grupā Spānijai ir 12 punkti, Turcijai - deviņi, Gruzijai - trīs punkti, bet bez punktiem ir Bulgārija.
I grupā Itālija ar 3:0 (1:0) sagrāva Izraēlu. Divus vārtus guva Mateo Retegi, pirmos gūstot ar 11 metru soda sitienu, bet vēl vienus vārtus iesita Džanluka Mančīni.
Jau ziņots, ka otrā grupas spēlē otrdien Igaunija mājās spēlēja 1:1 ar Moldovu.
I grupā Norvēģijai sešās spēlēs ir 18 punkti, bet Itālijai - 15 punkti, Izraēlai septiņās spēlēs ir deviņi punkti, Igaunijai - četri punkti, bet Moldova sešos mačos ir tikusi pie viena punkta.
Jau ziņots, ka K grupas mačā Daugavas stadionā Rīgā Latvijas izlase ar 0:5 (0:3) zaudēja Anglijai, kas iekļuva finālturnīrā, bet otrā grupas spēlē Andora savā laukumā ar 1:3 (1:1) zaudēja Serbijai.
Kvalifikācijas K grupas līdere ar 18 punktiem sešās cīņās ir Anglija, kas otrdien nodrošināja dalību finālturnīrā, Albānijai ir 11, bet Serbijai - desmit punkti. Septiņos mačos Latvijas futbolisti ir sakrājuši piecus punktus, bet Andora - vienu punktu.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka, Tunisija, Ēģipte, Alžīrija, Gana, Kaboverde, DĀR, Katara, Anglija, Saūda Arābija, Kotdivuāra un Senegāla.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.