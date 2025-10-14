Dzierkals gūst vārtus "Sparta" uzvarā pār "Grenoble", Balcera IIHF Čempionu līgas uzvarētāja "Lions" zaudē "Ilves"
Latvijas uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals otrdien guva vārtus Prāgas "Sparta" uzvarā savā laukumā Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgas spēlē. "Sparta" ar 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) pārspēja Francijas klubu "Grenoble".
Dzierkals 22. minūtē panāca 2:0, ātrajā uzbrukumā no viesu zonas vidus pārspējot vārtsargu.
Dzierkals 14 minūtēs un 28 sekundēs uz ledus sešreiz meta pa vārtiem un spēli beidza ar +/- rādītāju +1.
Uzbrucēja Rūdolfa Balcera pārstāvēto Cīrihes "Lions" izbraukumā ar 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) piekāpās Somijas vienībai Tamperes "Ilves".
Balcers 18 minūtēs un 16 sekundēs laukumā divreiz meta pa vārtiem un bloķēja vienu metienu.
Vēl vienā spēlē Latvijas vārtsarga Kristera Gudļevska pārstāvētā Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" viesos tiekas ar Norvēģijas vienību Hāmaras "Storhamar".
Čempionu līgas pamatturnīrā 24 komandas aizvada pa sešām spēlēm, un to vieta tiek noteikta kopējā tabulā, 16 labākajām kvalificējoties izslēgšanas spēlēm.
Iepriekšējā sezonā IIHF Čempionu līgas turnīrā uzvarēja Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions".
Turnīrs pirmo reizi norisinājās 2014./2015. gada sezonā.