foto: Jauns.lv/Juris Rozenbergs
Šī gada janvārī Amstedamas "Ajax" fanu šautās petardes ap Brīvības pieminekli deva rūgtu mācību.
Pirms Latvijas un Anglijas dueļa norobežo Brīvības pieminekli, spēles dienā gaidāmi atsevišķi satiksmes ierobežojumi

Ņemot vērā otrdien gaidāmo Latvijas un Anglijas vīriešu futbola izlašu spēli, no pirmdienas Brīvības laukums būs norobežots ar drošības barjerām, taču pieeja Brīvības piemineklim netiks liegta pilnībā, informēja Valsts policija. Savukārt Rīgas dome ziņo par satiksmes ierobežojumiem.

Policija pastiprināti rūpēsies par sabiedrisko kārtību un drošību, lai Latvijas - Anglijas futbola spēle, kā arī fanu pulcēšanās aizritētu bez starpgadījumiem. Policija būs klātesoša gan pilsētas centrā, gan stadiona apkārtnē.

Policija strādās pēc iepriekš sagatavotiem sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības plāniem. Tiks uzraudzīta fanu aktivitāte kā spēles dienā, tā arī iepriekšējās dienas. Tāpat policija uzrauga arī interneta vidi, sekojot līdzi notikumiem un aktualitātēm.

Valsts policija rūpīgi kontrolēs dronu izmantošanu, likumsargiem būs iespēja ne vien fiksēt nesankcionētus bezpilota gaisa kuģu lidojumus, bet arī veikt to piespiedu nosēdināšanu un identificēt tālvadības pilotu atrašanās vietu - otrdien, 14. oktobrī, spēles laikā būs arī noteikts bezpilota lidaparātu lidojumu aizliegums atsevišķās zonās pilsētā.

Rīgas dome ziņo, ka atsevišķās vietās 14. oktobrī būs satiksmes ierobežojumi. Jau no 12.oktobra plkst. 20.00 līdz 14. oktobra plkst. 22.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana (izņemot transportlīdzekļus ar speciālām biedrības “Latvijas Futbola federācija” izsniegtām atļaujām) Aspazijas bulvārī, 40 metru garā posmā pie ēkas Aspazijas bulvārī 22. 14.oktobrī no plkst. 15.00 līdz plkst. 24.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana (izņemot operatīvo transportu) Augšielas un Stadiona ielas abās pusēs. 

14. oktobrī no plkst. 20.00 līdz plkst. 24.00 nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot operatīvo transportu un transportlīdzekļus ar speciālām biedrības “Latvijas Futbola federācija” izsniegtām atļaujām) Augšielā un Stadiona ielā. No 13. oktobra plkst. 20.00 līdz 16. oktobra plkst. 1.00 nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai slēgta gājēju, elektroskrejriteņu, velorikšu un velosipēdu kustība Brīvības laukumā.

2026. gada Pasaules kausa finālturnīra kvalifikācijā Latvijas un Anglijas duelis otrdien "Daugavas" stadionā paredzēts plkst. 21.45.
 

