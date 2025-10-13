Latvijas futbola izlases treneris Nikolato spēlē pret Angliju no futbolistiem sagaida labāku attieksmi
Latvijas vīriešu futbola izlases galvenais treneris Paolo Nikolato pirms otrdien gaidāmā mača ar Anglijas valstsvienību 2026. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijā norādīja, ka komandai nepieciešams uzlabot savu attieksmi pret darāmo.
"Iepriekšējā mačā pret Andoru laukumā pierādījās, ka neesam gatavi šim līmenim. Ir daudz lietu, ko uzlabot," pirmdien preses konferencē teica Latvijas izlases galvenais treneris. "Sevišķi jau mūsu attieksmi. Starptautiskajā futbolā līmenis ir ļoti augsts. Mums tam jāpielāgojas. Mums ir jāuzlabo šīs lietas, apzināmies to. Rīt mums ir laba iespēja uzlabot savu attieksmi."
Tāpat izlases galvenais treneris pauda, ka nepilnu divu gadu laikā ar izlasi panākti uzlabojumi taktiskos un tehniskos aspektos, bet spēles stila maiņas dēļ vien nedrīkst atteikties no Latvijas izlases galvenajām vērtībām - agresivitātes un nepiekāpības cīņā. "Uzskatu, ka esam uzlabojuši daudz ko taktiski un tehniski, bet ir laiks uzlabot savu attieksmi. Mums ir ļoti lādzīgi puiši, bet laukumā viņiem jābūt arī nedaudz sliktajiem puišiem. Tas ir mūsu nākamais solis. Domāju, arī spēlētāji lieliski zina, ka mums tas ir jāizdara."
Tikmēr izlases kapteinis Antonijs Černomordijs uzsvēra, ka pēc sestdien aizvadītās spēles, kurā Latvija cīnījās neizšķirti savā laukumā 2:2 (1:1) ar Andoru, pie mača analīzes vēl noteikti būs jāatgriežas. "Jau nākamajā dienā sapratām, ka tā spēle uz brīdi jāaizmirst. Tagad jāizanalizē Anglijas izlase, jāsagatavojas tai spēlei," sacīja Černomordijs. "Bija svarīgi ātri aizmirst to spēli. Šodien to maču neviens neatceras, bet mēs pie tā atgriezīsimies, lai izanalizētu visu un nekas tāds vairs neatkārtotos." Kā norādīja kapteinis, tad, pirmkārt, komandai ir jāuzlabo sava spēle. Pret Andoru pirmajā puslaikā izlase nebija gatava tādai cīņai, kādu pretinieks piedāvāja. "Pret Angliju mums jau pirmajā minūtē jāparāda viņiem, ka viegli te nebūs," teica Čerrnomordijs.
Spēlē ar Anglijas valstsvienību Andrejs Cigaņiks var atkārtot Latvijas izlases rekordu, piedaloties 59 spēlēs valstsvienības kreklā pēc kārtas. Rekords kopš gadsimta sākuma pieder Andrejam Rubinam. "Viņš ir viens no nedaudzajiem spēlētājiem ar starptautisku pieredzi, spēlē ārzemēs," par Cigaņiku izteicās Nikolato. "Skaidrs, ka viņš mums ir ļoti svarīgs spēlētājs. Viņš var uzlabot savu sniegumu. Viņš ir tehniski labs spēlētājs, bet tik un tā dažkārt pieļauj tehnisku brāķi, kādu tik labi sagatavotam spēlētājam nevajadzētu pieļaut. Tomēr, jā, viņš mums ir ļoti svarīgs spēlētājs."
Sestdien Latvijas futbolisti Pasaules kausa kvalifikācijas mačā savā laukumā ar 2:2 cīnījās neizšķirti ar Andoru, savukārt Anglija šajā izlašu pārtraukumā pirms cīņas ar Latviju ceturtdien pārbaudes spēlē ar 3:0 pārspēja Velsu. Kvalifikācijas K grupas līdere ar 15 punktiem piecās cīņās ir Anglija, Albānijai sešos mačos ir 11 punkti, bet Serbijai piecās spēlēs - septiņi punkti. Sešos mačos Latvijas futbolisti ir iekrājuši piecus punktus, bet Andorai ir viens punkts.
Pasaules kausa finālturnīrs ar 48 komandu līdzdalību Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.