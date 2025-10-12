Mārtiņš Dzierkals Čehijas ekstralīgā sarūgtina savu bijušo komandu
Latvijas hokejists Mārtiņš Dzierkals svētdien Čehijas hokeja ekstralīgas mačā izcēlās ar precīzu metienu, viņa pārstāvētajai Prāgas "Sparta" tiekot pie panākuma. Prāgas komanda savā laukumā ar 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) uzvarēja Česke Budejovices "Motor", kuru Dzierkals pārstāvēja 2022./2023. gada sezonā.
🏒 Mārtiņš Dzierkals saņem lielisku piespēli un triec ripu vārtos, gūstot savus otros vārtus Čehijas Ekstralīgā šosezon @HCSpartaPraha pic.twitter.com/AZ98HquNlA— Rems Ratņikovs (@HKJ_Apskatnieks) October 12, 2025
Latvietis guva mājinieku otros vārtus pirmās trešdaļas vidū. Viņš kopā uz ledus bija desmit minūtes un 44 sekundes, kuru laikā izpildīja trīs metienus pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Citā mačā Miks Indrašis un "Mlada Boleslav" mājās ar 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Kladno "Rytirzi", Ralfa Freiberga pārstāvētā Vītkovices "Ridera" savā laukumā ar 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) pārspēja Karlovi Varu "Energie", kuras rindās spēlē Jānis Jaks, Roberts Mamčics un Haralds Egle, Kristaps Zīle un Liberecas "Bili Tygri" viesos ar 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) guva panākumu pār Plzeņas "Škoda", Oskara Batņas pārstāvētā Hradeckrālovas "Mountfield" mājās ar 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) pagarinājumā uzvarēja Pardubices "Dinamo", bet Renārs Krastenbergs un "Olomouc" mājās ar 3:5 (1:3, 1:1, 1:1) zaudēja Triņecas "Ocelārži".
Augstāko vietu no latviešu pārstāvētajiem klubiem turnīra tabulā ieņem savainotā aizsarga Kristiāna Rubīna pārstāvētā Plzeņas "Škoda", kas atrodas trešajā pozīcijā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.