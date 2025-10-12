Čikāgas maratonā triumfē Āfrika: uzvar ugandietis Kiplimo un etiopiete Feisa, uz goda pjedestāla tikai melnā kontinenta pārstāvji
Ugandas skrējējs Džeikobs Kiplimo svētdien uzvarēja Čikāgas maratonā, kamēr sieviešu konkurencē ātrākā bija etiopiete Havi Feisa.
Kiplimo, kurš maratona distancē sāka sacensties tikai šogad un aprīlī kļuva par Londonas maratona vicečempionu, distances pirmajā pusē bija uzņēmis tempu, kas ļautu labot pasaules rekordu, taču nespēja to noturēt un pēdējos kilometros sāka palēnināt tempu.
Ugandietis finišu sasniedza pēc divām stundām divām minūtēm un 23 sekundēm, apsteidzot tuvāko sekotāju kenijieti Amosu Kipruto par pusotru minūti. Trešās vietas ieguvējs kenijietis Alekss Masai zaudēja vēl 43 sekundes.
Savukārt Feisa finišēja divās stundās 14 minūtēs un 56 sekundēs, apsteidzot savu tautieti Megertu Alemu par teju divām ar pusi minūtē. Trešā bija Magdalēna Šauri no Tanzānijas, zaudējot trīs minūtes un septiņas sekundes.
Šajā sezonā "World Marathon Majors" sērijā palicis vairs tikai Ņujorkas maratons, kas ieplānots 2. novembrī.