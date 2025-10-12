Hokejs
Šodien 16:40
NHL drafta pirmais numurs, "Islanders" aizsargs Metjū Šeifers gūst pirmos vārtus
Nacionālās hokeja līgas (NHL) šī gada drafta pirmais numurs Metjū Šeifers sestdien guva savus pirmos vārtus NHL. 18 gadus vecā aizsarga pārstāvētā Ņujorkas "Islanders" mājās ar 2:4 (0:2, 1:2, 1:0) zaudēja Vašingtonas "Capitals".
Šeifers vārtus guva trešā perioda piektajā minūtē, kad izmantoja haosu vārtu priekšā un pēc pieslidošanas raidīja ripu Logana Tompsona sargātajā cietoksnī.
Savā karjeras pirmajā spēlē Šeifers izcēlās ar rezultatīvu piespēli, uz ledus pavadot vairāk nekā 17 minūtes. Sestdien viņš spēlēja 26 minūtes un četras sekundes, kas bija visvairāk no visiem "Islanders" hokejistiem.
Pagājušajā sezonā Šeifers spēlēja Ontārio Hokeja līgas (OHL) komandā Ēri "Otters", kuras rindās 17 spēlēs sakrāja 22 (7+15) punktus. Sezonas lielāko daļu viņš izlaida pēc pasaules junioru čempionātā gūtā atslēgas kaula lūzuma.