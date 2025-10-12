Pēc zaudējuma mājās principiālajai sāncensei Albānijai atkāpjas Serbijas izlases galvenais treneris Stojkovičs
Serbijas vīriešu futbola izlases galvenais treneris Dragans Stojkovičs sestdien pēc zaudējuma Albānijai Pasaules kausa kvalifikācijas mačā paziņoja par atkāpšanos no amata. Serbijas futbolisti sestdien Leskovacā 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā mājās ar 0:1 zaudēja Albānijai.
Serbijas un Albānijas spēle no Belgradas uz Leskovacu bija drošības apsvērumu dēļ. Šo izlašu spēles parasti saistītas ar bažām par fanu savstarpēji naidīgo uzvedību sakarā ar abu valstu saspringtajām attiecībām Kosovas dēļ. Šajā kādreizējā Serbijas teritorijā, kur vairums iedzīvotāju ir albāņi, deviņdesmito gadu beigās izcēlās karš, bet izveidojušos Kosovas valsti Serbija joprojām neatzīst.
Jāpiebilst, ka serbu un albāņu konflikts neaprobežojas tikai ar viņu nacionālajām izlasēm, arī citu izlašu sastāvā spēlējošie etniskie albāņi un serbi nepalaiž garām iespējas tracināt pretinieku līdzjutējus, kā to nereti, piemēram, dara Šveices izlasē spēlējušie vai spēlējošie albāņi Džerdans Šaķiri un Granits Džaka, vai Austrijas izlasē spēlējošais Marko Arnautovičs.
Kvalifikācijas K apakšgrupā, kurā spēlē arī Latvija, serbi ieņem trešo vietu, par četriem punktiem atpaliekot no Albānijas, kas aizvadījusi par maču vairāk. Grupas līderei Anglijai ir par astoņiem punktiem vairāk un tikpat kā nodrošināta ceļazīme uz finālturnīru, bet otrās vietas ieguvēja cīnīsies pārspēlēs.
Stojkovičs Serbijas izlases grožus pārņēma 2021. gada martā. Viņa vadībā serbi kvalificējās nākamajam Pasaules kausam un Eiropas čempionātam, abās meistarsacīkstēs neizkļūstot no apakšgrupas.
Stojkovičam iepriekšējā darba pieredze bija pie Ķīnas kluba Guandžou R&F stūres, kuru viņš vadīja četrarpus gadus. Pirms tam viņš nepilnus sešus gadus trenēja Japānas vienību Nagojas "Grampus". Futbolista karjeras laikā bijušais pussargs Stojkovičs pārstāvēja Nišas "Radnički", Belgradas "Crvena zvezda", Marseļas "Olympique", "Verona" un "Grampus" komandas.
Ar Belgradas komandu viņš divreiz uzvarēja Dienvidslāvijas līgā, bet Marseļas kluba sastāvā 1993. gadā uzvarēja UEFA Čempionu līgā, lai gan traumas dēļ nepiedalījās titula mačā. Serbu futbolists divreiz ieguva Japānas kausu.
Dienvidslāvijas futbola izlasē Stojkovičs laukumā devās 84 spēlēs, kurās guva 15 vārtus. Pēc futbolista karjeras beigām viņš tika ievēlēts par Dienvidslāvijas Futbola asociācijas prezidentu, kā arī strādāja UEFA un FIFA.