Vācija izcīna pārliecinošu uzvaru pār Luksemburgu, Francija gūst trešo uzvaru Pasaules kausa kvalifikācijā
Vācijas vīriešu futbola izlase piektdien 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā izcīnīja drošu panākumu, kamēr citā apakšgrupā Francijas valstsvienība izcīnīja trešo uzvaru.
A grupas spēlē Vācija savā laukumā ar 4:0 (2:0) pārspēja Luksemburgu, kas lielāko daļu mača pavadīja mazākumā.
Mača 12.minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Davids Raums. Aptuveni astoņas minūtes vēlāk viesu rindās sarkano kartīti nopelnīja Dariks Karlons, un sekojošo 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Jozua Kimmihs, panākot 2:0 Vācijas labā.
Otrā puslaika ievadā divu minūšu laikā Luksemburgas vārtos bumbu vēlreiz nogādāja Kimmihs un Seržs Gnabrī, vāciešiem nosargājot pārliecinošu uzvaru atlikušajā spēles laikā.
Otrā A grupas cīņā Ziemeļīrija mājās ar 2:0 (1:0) guva panākumu pār Slovākiju.
Pēc trīs spēļu kārtām A grupā pa sešiem punktiem ir Vācijai, Ziemeļīrijai un Slovākijai, bet bez punktiem ir Luksemburga.
Savukārt D grupā pie trešā panākuma tika Francija, kas savā laukumā ar 3:0 (1:0) apspēlēja Azerbaidžānu.
Francijas futbolisti izvirzījās vadībā tikai pirmā puslaika kompensācijas laikā, kad precīzs sitiens padevās Kilianam Mbapē. Otrā puslaika vidū mājinieku pārsvaru dubultoja Adrjēns Rabio, bet pamatlaika izskaņā trešo reizi bumbu Azerbaidžānas vārtos raidīja Florians Tovēns.
Citā D grupas spēlē Ukrainas futbolisti nenosargāja pirmajā puslaikā iekrāto divu vārtu pārsvaru, taču pamatlaika beigās guva divus vārtus un izbraukumā ar 5:3 (3:1) pārspēja Islandi.
Pirmā puslaika beigās ukraiņi guva divus vārtus piecu minūšu nogrieznī, kad precīzi bija Oleksijs Gucuļaks un Ruslans Maļinovskis, uz ko islandieši atbildēja ar diviem Alberta Gudmundsona vārtiem.
Ukraiņi guva uzvaru nesošos vārtus 85.minūtē, kad mājinieku vārtsargu pārspēja Ivans Kaļužnijs, bet vēl trīs minūtes vēlāk pārsvaru dubultoja Oļegs Očeretko.
Pēc trīs spēļu kārtām D grupā līdere ar deviņiem punktiem ir Francija, Ukraina iekrājusi četrus punktus, Islandei ir trīs punkti, bet viens punkts ir Azerbaidžānai.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025. gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.