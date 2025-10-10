Krastenbergs izceļas ar vārtiem, bet "Olomouc" piedzīvo neveiksmi Čehijas ekstralīgā
Latvijas hokejists Renārs Krastenbergs piektdien Čehijas ekstralīgas mačā izcēlās ar precīzu metienu, viņa pārstāvētajai "Olomouc" piedzīvojot neveiksmi.
"Olomouc" mājās ar 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) piekāpās Brno "Kometa".
Otrajā trešdaļā pēc spēlētām nepilnām septiņām minūtēm Krastenbergs guva vienīgos laukuma saimnieku vārtus.
Viņš uz ledus pavadīja 18 minūtes un divas sekundes, teju četras minūtes spēlējot vairākumā, un izcēlās statistikā ar pieciem metieniem pa vārtiem, bloķēja vienu metienu un noslēdza maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Citā spēlē Oskara Batņas pārstāvētā Hradeckrālovas "Mountfield" izbraukumā ar 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Miku Indraši un "Mlada Boleslav".
Vēl Jānis Jaks, Roberts Mamčics un Haralds Egle ar Karlovi Varu "Energie" mājās ar 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) zaudēja Triņecas "Ocelārži", Kristapa Zīles pārstāvētā Liberecas "Bili Tygri" viesos ar 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) piekāpās Česke Budejovices "Motor", bet Mārtiņš Dzierkals un Prāgas "Sparta" savā laukumā ar 3:6 (1:2, 0:1, 2:3) atzina Pardubices "Dinamo" pārākumu.
Augstāko vietu no latviešu pārstāvētajiem klubiem turnīra tabulā ieņem savainotā aizsarga Kristiāna Rubīna pārstāvētā Plzeņas "Škoda", kas atrodas ceturtajā pozīcijā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.