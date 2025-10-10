Artūrs Plēsnieks pasaules čempionātā svarcelšanā pēc B grupas sacensībām ieņem devīto vietu
Latvijas sportists Artūrs Plēsnieks piektdien Norvēģijā pasaules svarcelšanas čempionātā svara kategorijā līdz 110 kilogramiem pēc B grupas sacensībām ieņem devīto vietu.
Plēsnieks divu vingrinājumu summā ir sakrājis 379 (170+209) kilogramus un pirms A grupas sportistu starta ieņem devīto vietu. Gan summā, gan atsevišķās disciplīnās Plēsnieka rezultāti ir jauni Latvijas rekordi. Līderis ar 396 (174+222) kilogramiem pagaidām ir amerikānis Kolbijs Fērgusons.
Raušanā Latvijas sportists tika galā ar 165 un 170 kilogramus smagu stieni, bet nespēja pacelt 174 kilogramus, pēc B grupas sacensībām ierindojoties devītajā vietā. Labāko rezultātu 182 kilogrami sasniedza azerbaidžānis Ali Šukurlu.
Grūšanā Plēsnieks pirmajā piegājienā netika galā ar 208 kilogramus smagu stieni, bet otrajā spēja pacelt 209 kilogramus. 218 kilogrami trešajā mēģinājumā Latvijas sportistam nepakļāvās, šajā disciplīnā pēc B grupas sacensībām ierindojoties devītajā vietā. Labākais rezultāts grūšanā 222 kilogrami pagaidām pieder Fērgusonam.
Jau ziņots, ka pirmdien Ritvars Suharevs svara kategorijā līdz 79 kilogramiem izcīnīja 11.vietu, bet Artūrs Vasiļonoks otrdien svara kategorijā līdz 88 kilogramiem izcīnīja 12. vietu. Pasaules čempionāts beigsies sestdien.