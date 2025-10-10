Latvijas jaunais bokseris izcīna bronzu Eiropas U-19 čempionātā
Latvijas bokseris Ņikita Prohovskis Čehijā Eiropas U-19 čempionātā izcīnīja bronzas medaļu svara kategorijā līdz 85 kilogramiem, informē Latvijas Boksa savienība (LBS).
LBS ziņo, ka Prohovskis pēc uzvarām pār Bosnijas un Hercegovinas un Vācijas sportistiem iekļuva pusfinālā, kur piekāpās Grieķijas bokserim Joanim Pumpuridim, izcīnot bronzas medaļu.
"Esam patiesi gandarīti un lepni, ka Latvijas U-19 izlase atgriežas mājās ar medaļu," saka LBS prezidents Gatis Gudermanis, uzsverot Prohovska sniegumu turnīra gaitā un izlases galvenā trenera Ritvara Šuļgas ieguldīto darbu, kā arī procesā iesaistīto LBS biedru un treneru devumu sagatavošanās procesā.
Latviju galvenā trenera Šuļgas vadībā čempionātā pārstāvēja astoņi jaunie bokseri. LBS ziņo, ka Nikolajs Zamjatins svara kategorijā līdz 60 kilogramiem uzvarēja Bosnijas un Hercegovinas un Itālijas bokserus, bet ceturtdaļfinālā līdzīgā cīņā zaudēja Gruzijas sportistam, ierindojoties piektajā vietā.
Aleksejs Orlovs svara kategorijā līdz 55 kilogramiem 1/16 finālā ar 5:0 pārspēja Igaunijas bokseri, bet astotdaļfinālā piekāpās Ukrainas pārstāvim. Artjoms Sergejevs svara kategorijā līdz 70 kilogramiem astotdaļfinālā ar 1:4 piekāpās Polijas pārstāvim. Bogdans Proņins svara kategorijā līdz 65 kilogramiem 1/16 finālā zaudēja Vācijas bokserim, bet Nords Rudens Koblencs svara kategorijā līdz 75 kilogramiem 1/16 finālā zaudēja Zviedrijas sportistam.
Sieviešu konkurencē Viktorija Kovaļova svara kategorijā līdz 57 kilogramiem ceturtdaļfinālā piekāpās šī vecuma pasaules čempionei no Anglijas, bet Nikola Čerkašina svara kategorijā līdz 54 kilogramiem astotdaļfinālā zaudēja Rumānijas bokserei.
Pirmais Eiropas U-19 boksa čempionāts, ko organizēja jaunizveidotā Eiropas konfederācija (EUBC), Ostravā norisinājās no 28. septembra līdz 10. oktobrim. Turnīrs pulcēja 294 sportistus no 33 valstīm.