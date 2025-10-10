"Blue Jackets" ar Merzļikina konkurentu vārtos zaudē, "Canucks" bez traumētā Bļugera pirmo uzvaru nodrošina trešajā periodā
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins ceturtdien nespēlēja Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonas pirmajā mačā, kurā viņa Kolumbusas "Blue Jackets" komanda piedzīvoja zaudējumu. Citā spēlē bez Teodora Bļugera Vankūveras "Canucks" ar 4:1 pieveica Kalgari "Flames".
"Blue Jackets" izbraukumā ar rezultātu 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) zaudēja Nešvilas "Predators" komandai. Sezonas pirmajā mačā "Blue Jackets" vārtus sargāja Džets Grīvss, kurš atvairīja 29 no 31 metiena.
Iepriekš komandas galvenais treneris Dīns Evasons pauda, ka vārtsargs, kurš nedosies laukumā sezonas pirmajā spēlē, sargās vārtus nākamajā mačā. Tas var nozīmēt, ka Merzļikins savu sezonas pirmo spēli aizvadīs naktī uz svētdienu izbraukumā pret Minesotas "Wild".
Spēles septītajā minūtē Džetu Grīvsu pārspēja Maikls Bantings, bet nepilnas desmit minūtes vēlāk 1:1 panāca Dmitrijs Voronkovs. Uzvaras vārtus mājiniekiem trešā perioda trešajā minūtē guva Raiens O'Reilijs, kurš realizēja vairākumu. Tāpat kā "Blue Jackets", arī "Predators" aizvadīja sezonas pirmo spēli.
Citā spēlē uzvarēja bez Teodora Bļugera spēlējošā Vankūveras "Canucks", kas savā laukumā ar rezultātu 5:1 (1:0, 0:0, 4:1) uzvarēja Kalgari "Flames".
Pirmā perioda 15. minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Kīfers Šervuds, bet trešās trešdaļas pirmajā pusē divreiz izcēlās Filips Hitils. Vēlāk Jonatans Lekerimeki panāca 4:0 "Canucks" labā, Morgans Frosts vienus vārtus atguva, bet galarezultātu uzstādīja Broks Besers. Spēlē mazākumā, kas ir savainojumu ārstējošā Bļugera viens no trumpjiem, "Canucks" hokejisti izturēja visas astoņas minūtes.
Tečers Demko "Canucks" vārtos atvairīja 17 metienus un kļuva par komandas trešo uzvarām bagātāko vārtsargu. Viņam ir 127 uzvaras jeb par vienu vairāk nekā Rišāram Brodēram, bet līderis ar 252 uzvarām ir Roberto Luongo, kamēr 211 uzvaras "Canucks" vārtos izcīnīja Kērks Maklīns.
Traumas dēļ sezonu nav sācis arī uzbrucējs Zemgus Girgensons, kura pārstāvētā Tampabejas "Lightning" viesos ar 4:5 (3:1, 0:2, 1:2) zaudēja Otavas "Senators".
"Lightning" komanda izlaida no rokām divu vārtu pārsvaru, un nepilnas divas minūtes pirms pamatlaika beigām Šeins Pinto ar savu otro precīzo metienu mačā panāca 4:3 otaviešu labā. Pamatlaika pēdējā minūtē Klods Žirū ieraidīja ripu tukšos vārtos, bet Ņikita Kučerovs, arī gūstot savus otros vārtus mačā, paguva samazināt viesu pārsvaru.
Pinto bija arī viena rezultatīva piespēle, tāpat trīs punktus (1+2) iekrāja Artjoms Zubs un Breidijs Tkačuks (0+3). "Lightning" komandā vārti un divas rezultatīvas piespēles bija Breidenam Pointam.