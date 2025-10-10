LOK sasauc ārkārtas Izpildkomitejas sēdi par sporta budžeta jautājumiem
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) izpildkomiteja trešdien nolēmusi nākamajā piektdienā, 17. oktobrī, sasaukt ārkārtas sēdi, lai ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem (IZM) klātienē apspriestu 2026. gada valsts budžetā sportam paredzētā finansējuma sadalījumu, vēsta LOK.
Uz sēdi ir aicināti Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji – valsts sekretāra vietnieks Edgars Pukinskis un Sporta departamenta direktors Aleksandrs Samoilovs, lai sniegtu skaidrojumu par budžetā paredzēto 51 miljona eiro sadalījumu, tostarp federāciju finansējumu, līdzekļus sacensību rīkošanai un citu sporta attīstībai nepieciešamo pasākumu organizēšanai. LOK sagaida arī skaidrojumu, kādēļ 2026. gada sporta budžetā nav iekļauti 5 miljonu eiro, par kuriem iepriekš sniegti priekšlikumi un norādīti iespējamie finansējuma avoti – tostarp veicot grozījumus Azartspēļu un izložu likumā. Un noslēgumā uzklausīt ministrijas redzējumu attiecībā uz sadarbību ar sporta nozari.
LOK uzsver, ka ir būtiski nodrošināt atklātu un stratēģisku sadarbību starp ministriju un sporta nozari, lai ilgtermiņā palielinātu sporta budžetu un novērstu situācijas, kad netiek iekļauti pasākumi, par kuru finansējuma nepieciešamību ministrijai jau iepriekš ir zināms. Piemēram, 2026. gadā: Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlašu dalībai Eiropas čempionāta finālturnīros, Latvijas hokeja vīriešu izlases dalībai pasaules čempionātā, Latvijas U-18 handbola izlases dalībai Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs un citiem jau šobrīd zināmiem un nozīmīgiem pasākumiem.
LOK norāda, ka šobrīd 2026. gada valsts sporta budžetā atspoguļotais ir pretrunā ar Valsts kontroles norādēm par budžeta veidošanas principiem – proti, nedrīkst izslēgt no budžeta pasākumus, kuru īstenošanai nepieciešami līdzekļi ir zināmi un pamatoti.
LOK kā atbildīgs nozares pārstāvis ir sagatavojis budžeta plānus ne tikai 2026. gadam, bet līdz pat Losandželosas Olimpiskajām spēlēm, kas norisināsies 2028. gadā. LOK uzskata, ka valsts atbalstam sportam ir jābūt konsekventam un ilgtspējīgam, jo tas ietekmē gan Latvijas sportistu sagatavošanos starptautiskām sacensībām, gan valsts tēla stiprināšanu caur sportiskajiem panākumiem.