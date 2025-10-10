Ābola "Flyers" nespēj pārspēt Balinska "Panthers"
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols ceturtdien ar Filadelfijas "Flyers" komandu piedzīvoja zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonas pirmajā spēlē.
"Flyers" izbraukumā ar rezultātu 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) zaudēja Floridas "Panthers" komandai, kuras sastāvā nebija aizsarga Uvja Jāņa Balinska.
Ābols laukumā pavadīja astoņas minūtes un piecas sekundes, kuru laikā pielietoja vienu spēka paņēmienu, zaudēja vienu ripu, uzvarēja sešos no astoņiem iemetieniem un vienreiz meta pa pretinieku vārtiem, cīņu noslēdzot ar negatīvu lietderības koeficientu -1. "Panthers" aizvadīja sezonas otro spēli, arī šajā ārpus pieteikuma atstājot Balinski.
Pirmie vārti tika gūti otrā perioda sestajā minūtē, kad pēc straujas pārejas uzbrukumā precīzs bija "Panthers" centra uzbrucējs Antons Lundels. Divas minūtes un 12 sekundes pirms trešdaļas beigām Noa Keitss vārtu priekšā tika pie atlēkušās ripas un panāca 1:1.
Uzvaru nesošos vārtus "Panthers" guva trešā perioda trešajā minūtē, kad Breds Maršāns ar metienu no distances raidīja ripu zem vārtu pārliktņa. Šajā epizodē uz ledus bija arī Ābols.
Sergejs Bobrovskis "Panthers" vārtos atvairīja 19 no 20 metieniem, bet Daniels Vladars pretējā laukuma pusē tika galā ar 32 no 34 raidījumiem.
"Panthers" Austrumu konferencē ir starp trīs komandām, kas sezonu sākušas ar divām uzvarām divās spēlēs.