Digna Strautmane un Ketija Vihmane kopā samet 26 punktus "Sleza" uzvarā FIBA Eirokausa spēlē
Latvijas basketbolistes Digna Strautmane un Ketija Vihmane ceturtdien n Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirokausa mačā guva attiecīgi 15 un 11 punktus un sekmēja Polijas vienības Vroclavas "Sleza" panākumu. L grupas mačā "Sleza" mājās ar 100:63 (30:10, 18:21, 34:10, 18:22) pārspēja Starozagoras "Beroe" no Bulgārijas.
Strautmane spēlēja 21 minūti un 29 sekundes un realizēja piecus no septiņiem tālmetieniem, kļūstot par otru rezultatīvāko starp mājiniecēm. Viņas kontā arī sešas atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, divas piezīmes, viena pārtverta bumba un trīs bloķēti metieni, iekrājot +/- rādītāju +32 un efektivitātes koeficientu 28.
Tikmēr Vihmane laukumā pavadītajās 28 minūtēs un 25 sekundēs raidīja grozā divus no četriem divu punktu metieniem un vienu no četriem tālmetieniem, kā arī tika pie piecām bumbām zem groziem, septiņām rezultatīvām piespēlēm, trīs piezīmēm, divām kļūdām, trīs pārtvertām bumbām un diviem bloķētiem metieniem, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +17 un efektivitātes koeficientu 20.
A grupas spēlē Lauras Melderes pārstāvētā Kampobaso "Magnolia" ar 96:44 (19:15, 29:13, 28:10, 20:6) uzvarēja Horvātijas vienību Trešnjevkas "Dinamo".
Meldere viešņu rindās laukumā pavadītajās 20 minūtēs un 19 sekundēs, raidot grozā trīs no pieciem divu punktu metieniem un vienu no diviem tālmetieniem, guva deviņus punktus. Viņa arī izcēlās statistikā ar trīs atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm, trīs piezīmēm, divām kļūdām, vienu pārtvertu bumbu un tika pie +/- rādītāja +25 un efektivitātes koeficienta desmit.
Savukārt G grupā Kristīne Vītola un Atēnu "Panathinaikos" mājās ar 73:92 (20:19, 19:22, 19:30, 15:21) zaudēja Salamankas "Perfumerias Avenida" no Spānijas.
Vītola spēlēja 30 minūtes un 21 sekundi un guva 12 punktus, kā arī tika pie septiņām atlēkušajām bumbām, rezultatīvas piespēles, divām piezīmēm, divām kļūdām, pārtvertas bumbas un iekrāja +/- rādītāju -17 un efektivitātes koeficientu 17.
G grupā ceturtdien vēl Kates Vilkas un Annas Liepiņas pārstāvētā Baltijas līgas vicečempione Klaipēdas "Neptūnas" no Lietuvas ar 81:65 (14:12, 26:20, 18:22, 23:11) uzvarēja Šveices čempioni "Nyon", Latvijas basketbolistēm iekrājot kopā 28 punktus.
Vilka 31 minūtē un 26 sekundēs realizēja divus no sešiem divu punktu metieniem, trīs tālmetienus un piecus no desmit soda metieniem, gūstot 18 punktus. Viņas kontā arī trīs atlēkušās bumbas, tikpat rezultatīvas piespēles un pārtvertas bumbas, divas piezīmes, tiekot pie +/- rādītāja +12 un efektivitātes koeficienta 18.
Tikmēr Liepiņa spēlēja 21 minūti un 24 sekundes un guva desmit punktus, kā arī izcīnīja sešas bumbas zem groziem, nopelnīja trīs piezīmes, bloķēja vienu metienu un iekrāja +/- rādītāju -9 un efektivitātes koeficientu 13.
Jau ziņots, ka E grupas spēlē "TTT Rīga" mājās ar 66:82 zaudēja Belgradas "Crvena Zvezda" komandai.
Pamatturnīrā sacenšas 48 klubi, kas salozēti 12 grupās pa četrām vienībām. Izslēgšanas spēlēm kvalificēsies katras grupas divas labākās komandas un četras labākās trešo vietu ieguvējas. Šīm 28 komandām vēl pievienosies četras vienības, kas būs izkritušas no Eirolīgas turnīra.
Par uzvarētājām kļuva Vilnēvas d'Askas ESBVA basketbolistes, kuras finālā divu maču summā ar 162:145 pārspēja Ferrolas "Baxi" no Spānijas.