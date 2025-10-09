Divkārtējais WRC čempions Rovanpere, kas uzvarējis arī Latvijā, pametīs ralliju
Somijas autosportists Kalle Rovanpere, kurš karjeras sākumā divreiz uzvarēja Latvijas čempionātā rallijā, pametīs pasaules rallija čempionātu (WRC) un nākamgad startēs "Super Formula" sacīkstēs Japānā, paziņoja Rovanpere.
2022. gadā Rovanpere 20 gadu vecumā kļuva par WRC čempionu (tas ļāva viņam kļūt par visu laiku jaunāko WRC kopvērtējuma čempionu) un gadu vēlāk atkārtoja savu panākumu. Jau iepriekšējā sezonā viņš neaizvadīja pilnu WRC sezonu, pievēršoties sacīkstēm autošosejā un driftā. Karjeru WRC Rovanpera noslēdz 25 gadu vecumā.
Pērn novembrī viņam bija iespēja testēt "Red Bull RB8" formulu. "Super Formula" sacīkstēs Japānā viņš startēs ar pašreiz pārstāvētās "Toyota Gazoo" komandas atbalstu. "Super Formula" čempionāts tiek organizēts jau kopš 1973. gada. Pārsvarā par kopvērtējuma čempioniem kļuvuši japāņi, bet, piemēram, 1996. gadā kopvērtējumā triumfēja Ralfs Šūmahers. 2025. gada čempionātā starp 26 pilotiem tikai četri nav japāņi.
Šī gada WRC sezonā trīs posmus pirms meistarsacīkšu beigām Rovanpere kopvērtējumā ir trešais, zaudējot saviem komandas biedriem francūzim Sebastjēnam Ožjē 21 punktu un britam Elfinam Evansam 19 punktus. Rovanpere Latvijas čempionātā debitēja 2015. gadā 14 gadu vecumā.