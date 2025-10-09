Ēģiptes futbola izlase grauj Džibutiju un nodrošina vietu Pasaules kausa finālturnīrā
Ēģiptes vīriešu futbola izlase trešdien nodrošināja ceļazīmi uz 2026. gada Pasaules kausa finālturnīru.
Āfrikas zonas kvalifikācijas A apakšgrupas mačā Ēģipte viešņas statusā Kasablankā ar 3:0 (2:0) uzvarēja Džibutiju. Ēģiptiešiem divus vārtus guva Anglijas premjerlīgas kluba "Liverpool" zvaigzne Mohameds Salāhs un vienu precīzu sitienu pievienoja Ibrahims Adels.
Vienu spēļu kārtu pirms kvalifikācijas pirmās kārtas beigām Ēģipte par pieciem punktiem apsteidz Burkinafaso, kas saglabā cerības turpināt cīņu par vietu starpkontinentālajās pārspēlēs.
Pasaules kausa finālturnīram šobrīd ir kvalificējušās 19 izlases, no Āfrikas zonas to iespējušas Ēģipte, Tunisija un Maroka. Ļoti tuvu ceļazīmes izcīnīšanai ir Kaboverde, kas ar nedaudz vairāk kā pusmiljonu iedzīvotāju var kļūt par otru mazāko valsti Pasaules kausa finālturnīrā aiz Islandes, kas piedalījās 2018. gada meistarsacīkstēs.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā. 2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.