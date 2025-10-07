IIHF Čempionu līgā Mārtiņa Dzierkala "Sparta" viesos sarūgtina Rūdolfa Balcera pārstāvēto titula īpašnieci "Lions"
Latvijas uzbrucēja Mārtiņa Dzierkala pārstāvētā Prāgas "Sparta" otrdien izbraukumā uzvarēja uzbrucēja Rūdolfa Balcera pārstāvēto Cīrihes "Lions" Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgas spēlē. "Sparta" uzvarēja ar 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).
Dzierkals uz ledus pavadītajās 13 minūtēs un 44 sekundēs vienreiz meta pa vārtiem un bloķēja vienu metienu. Balcers uz ledus pavadītajās 18 minūtēs un 33 sekundēs divreiz meta pa vārtiem un bloķēja vienu metienu.
Citā mačā Oskara Batņas pārstāvētā Čehijas vienība Hradeckrālovas "Mountfield" savā laukumā ar 1:5 (1:1, 0:3, 0:1) zaudēja Somijas komandai Kuopio "KalPa". Latvijas izlases uzbrucējs uz ledus pavadītajās 14 minūtēs un 32 sekundēs trīsreiz meta pa vārtiem, bloķēja divus metienus un spēli beidza ar +/- rādītāju -1.
Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" ar Latvijas vārtsargu Kristeru Gudļevski rezervē mājās ar 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) pārspēja Zviedrijas vienību "Lulea".
Pēc piecām spēlēm Sparta" ar 11 punktiem ir ceturtā, "Lions" ar septiņiem punktiem - desmitā, bet "Fischtown Pinguins" - 12., "Mountfield" ar sešiem punktiem - 17., bet 22.vietā ar diviem punktiem četros mačos ir Georga Golovkova pārstāvētā Odenses "Bulldogs".
Čempionu līgas pamatturnīrā 24 komandas aizvada pa sešām spēlēm, un to vieta tiek noteikta kopējā tabulā, 16 labākajām kvalificējoties izslēgšanas spēlēm.
Iepriekšējā sezonā IIHF Čempionu līgas turnīrā uzvarēja Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions". Turnīrs pirmo reizi norisinājās 2014./2015.gada sezonā.