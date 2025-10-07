Rihards Lomažs gūst desmit punktus, viņa "Neptūnas" ULEB Eirokausā piekāpjas Rumānijas klubam
Latvijas basketbolists Rihards Lomažs otrdien Lietuvā guva desmit punktus Klaipēdas "Neptūnas" zaudējumā ULEB Eirokausa mačā. Otrās kārtas mačā "Neptūnas" ar 102:107 (30:19, 28:29, 20:29, 24:30) zaudēja Klužas-Napokas U-BT no Rumānijas.
Lomažs 27 minūtēs un 14 sekundēs laukumā realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un abus soda metienus. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, pārķerta bumba, divas kļūdas, piecas personiskās piezīmes, piekto nopelnot astoņas sekundes pirms mača beigām, izprovocēts noteikumu pārkāpums pretiniekam, kā arī efektivitātes koeficients septiņi.
Lietuvas komandā rezultatīvākais ar 23 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm bija Donats Tarolis, bet 19 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles sakrāja Arns Velička.
Viesiem ar 37 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Derons Rasels, bet 18 punktus guva Mičels Krīks.
Pirmajā mačā "Neptūnas" viesos ar 85:95 piekāpās Ainara Bagatska trenētajam Polijas klubam Vroclavas "Šlask".
Trešdien Mārča Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" uzņems "Šlask", bet Turcijas klubs Ankaras "Turk Telekom" bez savainotā Andreja Gražuļa viesosies pie Francijas "Bourg-en-Bresse".
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus.
Aizvadītajā sezonā Mareka Mejera pārstāvētā Klužas-Napokas U-BT ULEB tika līdz Eirokausa ceturtdaļfinālam.
Pērn Eirokausā triumfēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.