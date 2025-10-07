"Šodien bija grūta diena..." Aļona Ostapenko skaidro, kāpēc nespēja pabeigt spēli Uhaņā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko otrdien Ķīnā izstājās Uhaņas "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensību pirmajā kārtā. Ostapenko, kura WTA vienspēļu rangā atrodas 25.pozīcijā, tikās ar rumānieti Soranu Kirsteu (WTA 58) un izstājās otrajā setā, kad bija iedzinējos ar 0-6, 1-2. Pēc spēles viņa skaidroja, kādēļ tik slikti spēlēja un bija spiesta priekšlaikus pamest kortu.
"Šodien bija grūta diena, man bija karstuma dūriens," Ostapenko pēc spēles paziņoja savā "Instagrtam" kontā. Spēles laikā gaisa temperatūra pārsniedza 30 grādus pēc Celsija skalas.
Izstājoties pirmajā kārtā, Ostapenko turnīru noslēdza ar desmit WTA ranga punktiem. Abas tenisistes kortā iepriekš tikušās piecas reizes, no kurām četrās pārāka bija Ostapenko, latvietei uzvarot arī pēdējā aizvadītajā cīņā 2024.gadā.
Ostapenko šosezon izcīnījusi vienu titulu, aprīlī triumfējot Štutgartes "WTA 500" turnīrā. Arī Kirstea šogad tikusi pie viena titula, kad augustā uzvarēja Klīvlendas "WTA 250" turnīrā.
Gan Ostapenko, gan Kirstea Uhaņā spēlē ceturto reizi. Latviete 2017.gadā aizcīnījās līdz pusfinālam, kamēr rumāniete nav tikusi tālāk par otro kārtu.