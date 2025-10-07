Ar sešiem latviešiem un potenciālām debijām sezonas laikā sāksies jaunā NHL sezona
Šonakt, 8. oktobrī, ar Floridas "Panthers" un Čikāgas "Blackhawks" spēli sāksies jaunā, 2025./2026. gada Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezona. Tās ievadā klubu pierakstos ir seši latvieši, bet sezonas gaitā skaits var arī pieaugt.
Uvis Balinskis, kurš kopā ar Floridu triumfējis jau divas sezonas pēc kārtas, čempiona gredzenu ir jau ieguvis, bet kopumā jauno NHL sezonu 32 komandu sastāvos sāks seši latvieši, bet vēl vairāki klauvē pie hokeja mekas durvīm.
Balinskim cīņa par sestā aizsarga vietu
Uvis Balinskis uzsāks savu trešo sezonu NHL. Šī ir Balinska noslēdzošā sezona esošajā līgumā, kura ietvaros viņš ik sezonu pelna 850 tūkstošus ASV dolāru jeb gandrīz 730 tūkstošus eiro.
Ja savā pirmajā NHL sezonā Balinskis aizvadīja tikai 26 spēles (1+2), tad otrajā jau 76 spēles regulārajā turnīrā (4+14) un debija izslēgšanas spēlēs. Piecos "play-off" mačos latviešu aizsargs izcēlās ar vienu precīzu metienu vārtos.
Sagaidāms, ka Balinskis sezonas griezumā cīnīsies par sestā aizsarga vietu. Floridas galvenajam trenerim Polam Morīsam pārsvarā patīk spēlēt ar sešu aizsargu rotāciju. Pēc Seta Džounsa pievienošanās pagājušās sezonas laikā Balinskis kļuva par septīto aizsargu. Starpsezonā Florida piesaistījusi pieredzējušo Džefu Petriju, un tieši ar viņu šosezon Balinskis cīnīsies par sestā aizsarga vietu.
"Viņam ģērbtuvē jau ir veselas piecas iesaukas," medijam Maiami "Herald" par Balinski teica galvenais treneris. "Tas vienmēr parāda to, ka viņš ir viens no komandas. Viņš vienmēr būs labs aizsargs. Mēs varam viņu izmantot dažādi - ir brīži, kad viņš var nespēlēt un tad ielēkt sastāvā un uzreiz rādīt labu spēli. Tagad viņš var būt sastāvā bez pārtraukumiem. Tas viss ir iespējams." Lai arī Morīss dod priekšroku pieredzei, Balinskis Floridā kotējas augstu.
Sagatavošanās periodā Balinskis aizvadīja tikai divas pārbaudes spēles, ieskaitot pēdējo, kurā soda minūtēm bagātā mačā (312 minūtes) ar 7:0 tika sarauta gabalos principiālā sāncense Tampabejas "Lightning". Tajā Balinskim divas rezultatīvas piespēles.
Principā visa sezona Floridai būs jāspēlē bez Aleksandera Barkova, kurš pirmssezonā guva ceļgala krustenisko saišu traumu. Arī bez viņa Florida pirms sezonas tiek minēta kā viena no galvenajām favorītēm. Jāmin, ka "Panthers" NHL finālā spēlējusi jau trīs sezonas pēc kārtas.
Girgensonam vispirms jāatlabst no traumas
Kapteiņa asistenta apsēju pirmssezonā Tampabejas "Lightning" rindās bija ieguvis Zemgus Girgensons. Viņš Tampabejā aizvada otro sezonu no iepriekš noslēgtā trīs gadu līguma ar iksezonas algu 850 tūkstošiem dolāru jeb gandrīz 730 tūkstošiem eiro.
Savā pirmajā sezonā Tampabejā viņš neizlaida ne spēli - 82 regulārā turnīra mačos divi vārti un četras piespēles, bet piecos izslēgšanas mačos viņš palika bez rezultativitātes punktiem. Kopumā Girgensons "Lightning" ir melnā darba darītājs.
Carter Verhaeghe received a five-minute major and a game misconduct for boarding Zemgus Girgensons pic.twitter.com/1HJ24A7qea— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 4, 2025
Sezonu gan viņš neiesāks, jo pēdējā pārbaudes mačā pret Floridas "Panthers" guva savainojumu pēc rupja Kārtera Verhegi spēka paņēmiena galvas rajonā. Tas lika Girgensonam noslēgt spēli jau pirmajā periodā. Ticamākais esot scenārijs, ka latviešu hokejists ierindā atgriezīsies pēc aptuveni nedēļas.
Pirmssezonā 31 gadu vecais uzbrucējs piedalījās četrās pārbaudes spēlēs, gūstot divus vārtus. Abi tika iemesti pret Karolīnas "Hurricanes". Komandas sastāvā joprojām ir līderi kā Breidens Points, Ņikita Kučerovs, Viktors Hedmans un Andrejs Vasiļevskis, kas ierindo to starp vadošajām vienībām Austrumu konferencē.
Bļugers daudz spēlē mazākumā
Atsevišķas pārmaiņas starpsezonā notikušas Vankūveras "Canucks". Kluba sistēmā joprojām ir divi latvieši, taču pēc Artūra Šilova aizmainīšanas sezonu fārmklubā Ebotsfordas "Canucks" sāks uzbrucējs Anrī Ravinskis, kurš sevi spilgti pierādīja Latvijas izlasē 2025. gada pasaules čempionātā. Viņš vasarā veica operāciju un nemaz nepiedalījās "Canucks" pārbaudes mačos. Tāpat trenera amatā kādreizējais Sanda Ozoliņa cīņu biedrs Adams Fūts nomainījis Riku Toketu.
Teodoram Bļugeram šī ir trešā sezona "Canucks" rindās un noslēdzošā esošā līguma ietvaros, kurā Bļugers pelna 1,8 miljonus dolāru jeb 1,54 miljonus eiro sezonā. Pagājušajā sezonā latvietis spēlēja visās 82 regulārā turnīra spēlēs, gūstot astoņus vārtus un izdarot 18 piespēles. "Canucks" gan nespēja kvalificēties izslēgšanas spēlēm.
Bļugers pirms sezonas piedalījās četros pārbaudes mačos, vidēji spēlējot ap 15 minūtēm. Treneri latvietim daudz uzticējās, kad "Canucks" spēlēja mazākumā. Jau līdzšinējā hokejista karjerā novērots, ka Bļugers tiek bieži izmantots šajā spēles aspektā. Sezonas garumā viņam var nākties konkurēt ar somu Atu Rāti un jauno kanādieti Breidenu Kūtsu, un latvietis spēlēs visdrīzāk trešajā vai ceturtajā maiņā, kā arī mazākumā.
Scott Young said "there will be a few decisions here shortly" when asked about the status of banged up d-men Derek Forbort and PO Joseph.— Brendan Batchelor (@BatchHockey) October 5, 2025
He also said Teddy Blueger is a "little dinged up" after missing practice today, and they'll see how he responds. #Canucks @Sportsnet650
Pagaidām gan nav zināms, vai Bļugers naktī uz 10. oktobri sāks sezonu. Viņš nepiedalījās 6. oktobra treniņā, treneriem daudz situāciju nekomentējot. Starpsezonā "Canucks" notika dažādas pārmaiņas, tika piesaistīti jauni hokejisti un parakstīti apjomīgi līgumi ar iespējamajiem līderiem. Pagaidām klubs netiek pieskaitīts favorītu pulkam.
Ābols izkaro vietu sastāvā
Jaunā trenera Rika Toketa acīs savu vietu pirmssezonā Filadelfijas "Flyers" sastāvā izcīnīja Rodrigo Ābols. Pirmajā sezonā viņš vairāk spēlēja AHL, tiekot pie 22 mačiem NHL. Pavasarī puses noslēdza viena gada vienvirziena līgumu par 800 tūkstošiem dolāru jeb 686 tūkstošiem eiro.
Ābolam pirms nometnes vieta sastāvā netika prognozēta. Jau pirmajā pārbaudes spēlē latviešu uzbrucējs rādīja atzīstamu sniegumu, iemetot pirmos "Flyers" vārtus un saņemot pirmās uzslavas no galvenā trenera. Toketa nozīmīgākais vēstījums Ābolam bija saglabāt stabilitāti, kas lielā mērā arī izdevās.
29 gadus vecais Ābols devās laukumā sešās no septiņām pārbaudes spēlēm, daudz spēlējot malējā uzbrucēja pozīcijā. To laikā latvietis izcēlās ar diviem vārtiem un vienu rezultatīvu piespēli. Sagaidāms, ka latvietis sezonu sāks "Flyers" ceturtajā maiņā, kur katra iespēja būs jāizmanto.
Filadelfijas "Flyers" nav kvalificējusies NHL izslēgšanas spēlēm jau piecas sezonas pēc kārtas. Pēdējo reizi "play-off" tā spēlēja 2019./2020. gadā, kad zaudēja Austrumu konferences otrajā kārtā. Arī pirms jaunās sezonas klubam neatvēl cīņu par augstākajiem mērķiem.
Merzļikinam parādījies konkurents
Kolumbusas "Blue Jackets" turpinās spēlēt Elvis Merzļikins. Šī būs viņa pirmspēdējā sezona no iepriekš noslēgtā piecu gadu līguma par 27 miljoniem dolāru, kura ietvaros viņš ik sezonu pelna 5,4 miljonus jeb 4,6 miljonus eiro.
Pagājušajā sezonā, kas bija pirmā kā galvenajam trenerim Dīnam Evasonam, Merzļikins bija "Blue Jackets" pirmais numurs. Viņš vārtos stājās 53 spēlēs, vidēji atvairot 89,2% metienus un ielaižot 3,18 ripas. "Blue Jackets" pret iepriekšējām sezonām progresēja rezultāta ziņā, taču līdz "play-off" neaizsniedzās.
Šo sezonu Merzļikins iesāk ar nopietnāku konkurentu pie sāniem. Pirmssezonā viņš dalīja laiku ar Džetu Grīvsu, abiem tiekot pie divām pilnām un vienas pusspēles. Komentāros pirms sezonas 31 gadu vecais vārtsargs daudz par konkurenci neuztraucās, bet apskatnieki lēš, ka sezonas gaitā Grīvss Elvi var arī izkonkurēt.
Vēl pirms pēdējās pārbaudes spēles, kurā vārtu drošību uzticēja Merzļikinam, galvenais treneris nemācēja atbildēt, kurš no vārtsargiem dosies vārtos NHL regulārā turnīra pirmajā spēlē pret Nešvilas "Predators". Kolumbusa NHL izslēgšanas spēlēs nav piedalījusies kopš 2019./2020. gada sezonas.
Šilovam jauna iespēja
Starpsezonā pie jaunas iespējas aizķerties NHL tika Kaldera kausa vērtīgākais hokejists - Artūrs Šilovs. Viņu no "Canucks" aizmainīja uz Pitsburgas "Penguins" un vismaz sezonas sākuma kontekstā sagaidāms, ka latvietis dalīs vārtus ar Tristanu Džeriju. Šilovam šī ir noslēdzošā sezona iepriekš noslēgtajā līgumā, kurā viņš pelna 850 tūkstošus dolāru gadā.
Pārbaudes mačos Šilovs tika pie iespējas aizvadīt vienu pilnu spēli un divas nepilnas, kopumā tiekot galā ar 47 no 52 metieniem. Veiksmīgi pirmssezonā spēlēja jaunais vārtsargs Sergejs Murašovs, kurš nu aizsūtīts gūt pieredzi Amerikas hokeja līgā un var tikt uzskatīts par Šilova konkurentu, ja viņam spēle nevedīsies. Pēdējie gadi norādījuši, ka Šilovs formas pīķi sasniedz vajadzīgajā brīdī - pavasarī, kad ir izšķirošo spēļu laiks, kamēr sezonas ievadi nav no labākajiem. Pie iespējas Šilovs Pitsburgā tiks, turklāt jau pirmajā spēlē. Paziņots, ka tieši Šilovs stāsies vārtos šīs nakts spēlē pret "Rangers".
Head coach Dan Muse confirms that Arturs Silovs will be starting in goal tonight in New York.— Pittsburgh Penguins (@penguins) October 7, 2025
"Penguins" lielākā zvaigzne joprojām ir Sidnijs Krosbijs. Klubs jau pēdējās trīs sezonās pēc kārtas nav spējis kvalificēties izslēgšanas spēlēm, bet kopš 2018./2019. gada sezonas nav pārvarējis "play-off" pirmo kārtu.
Daži tuvu NHL līmenim
Kopumā treniņnometnēs piedalījās veseli 14 hokejisti no Latvijas. Sezonas gaitā, iespējams, NHL var debitēt vēl kāds no latviešiem. Sandis Vilmanis otro sezonu pavadīs Floridas "Panthers" fārmklubā, bet pirmie gadi AHL būs Danam Ločmelim (spilgti debitēja iepriekšējās sezonas beigās), Anrī Ravinskim un Ērikam Mateiko (atrodas Vašingtonas "Capitals" sistēmā). Ziemeļamerikā atgriezies Eduards Tralmaks, kurš sezonu sāks Detroitas "Red Wings" fārmklubā. Tāpat NHL klubu sistēmās par iespēju tikt līdz pasaules labākajiem hokeja līgai cīnās uzbrucēji Raivis Kristiāns Ansons ("Penguins"), Darels Uļjanskis (Anaheimas "Ducks") un aizsargs Pēteris Bulāns (Vegasas "Golden Knights").
Šī kļūs par pēdējo sezonu, kad klubi aizvadīs 82 sezonu regulāro turnīru. Sākot ar nākamo, tiks spēlētas 84 regulārās spēles. Februārī gaidāms pārtraukums saisībā ar NHL spēlētāju dalību 2026. gada ziemas olimpisko spēļu turnīrā. NHL hokejisti tajā spēlēs pirmo reizi kopš 2014. gada.