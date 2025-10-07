Atšķirīgā redzējuma dēļ Eiropas čempionātā tikusī Latvijas volejbola izlase meklēs jaunu treneri
Latvijas vīriešu volejbola izlasi turpmāk vairs nevadīs igauņu speciālists Rainers Vasiļjevs, otrdien pavēstīja Latvijas Volejbola federācija (LVF).
Vasiļjevs nostrādāja divus gadus, amatā nomainot poli Mihalu Gogolu. Kā savā paziņojumā norādījusi LVF, tad puses nav vienojušās par sadarbības turpināšanu, "ņemot vērā atšķirīgo Latvijas vīriešu izlases attīstības redzējumu". Vasiļjeva vadībā Latvijas izlase kvalificējās 2026. gada Eiropas čempionāta finālturnīram.
Ar igauņu speciālistu pie valstsvienības stūres Latvijas izlase 2024. un 2025.gadā oficiālās spēlēs izcīnīja četras uzvaras un piedzīvoja septiņus zaudējumus. Eiropas čempionāta atlases turnīrā Latvijas izlase dalīja punktus ar Slovākiju (3-1 un 1-3), kā arī divreiz pārspēja Kosovu (3-0, 3-1). Šā gada Eiropas Zelta līgas turnīrā Latvija ar vienu uzvaru sešās spēlēs saglabāja vietu šajās sacensībās arī nākamā gada turnīrā.
Vasiļjevs bija desmitais Latvijas izlasi oficiālos mačos vadījušais treneris. Vairāk par viņu izlasi ir vadījis Raimonds Vilde (84 oficiālās spēles), Igaunijas speciālists Avo Kēls (36), Valdis Larionovs (25), Jānis Labucks (18), Polijas treneris Mihals Meško Gogols (17) un Valts Mihelsons (14). LVF tuvākajā laikā uzsāks jauna Latvijas vīriešu izlases galvenā trenera meklējumus.