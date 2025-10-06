Suharevam pasaules svarcelšanas čempionātā 11.vieta
Latvijas sportists Ritvars Suharevs pirmdien Norvēģijā pasaules svarcelšanas čempionātā svara kategorijā līdz 79 kilogramiem ieņēma 11.vietu.
Par čempionu kļuva Indonēzijas sportists Rizki Džuniansija, kurš divu vingrinājumu summā sakrāja 361 (157+204) kilogramu.
Viņš par kilogramu apsteidza KTDR sportistu Ri Čongsongu (163+197) un ēģiptieti Mahamedu Junesu (162+198).
Suharevs ar 334 (150+184) kilogramiem ieņēma 11.vietu 38 svarcēlāju sacensībās. Gan summā, gan atsevišķos vingrinājumos Latvijas svarcēlājs sasniedza Latvijas rekordus.
Suharevs raušanā tika galā ar 146 un 150 kilogramus smagu stieni, bet nepacēla 153 kilogramus, ieņemot 13.vietu šajā vingrinājumā.
Raušanā par čempionu kļuva Čongsongs ar 163 kilogramiem, sudraba medaļu ar 162 kilogramiem izcīnīja Juness, bet bronzas medaļu ar 157 kilogramiem - Džuniansija.
Grūšanā Suharevs pieveica 184 kilogramus smagu stieni, bet nepacēla 188 un 190 kilogramus, ieņemot 12.vietu šajā vingrinājumā.
Par čempionu grūšanā ar jaunu pasaules rekordu 204 kilogrami kļuva Džuniansija, par kilogramu apsteidzot tautieti Rahmatu Abdullu un par sešiem kilogramiem - Dienvidkorejas pārstāvi Sonu Hjonho.
Otrdien svara kategorijā līdz 88 kilogramiem startēs Artūrs Vasiļonoks, bet piektdien svara kategorijā līdz 110 kilogramiem uz paaugstinājuma dosies Artūrs Plēsnieks.
Pasaules čempionāts beigsies sestdien.