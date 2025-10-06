Bertāna pārstāvētajai "Dubai" komandai uzvara Adrijas līgas pirmajā spēlē; Blumbergs iemet 15 punktus pret Eirolīgas čempioniem
Latvijas basketbolista Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" komanda pirmdien svinēja uzvaru savā laukumā pirmajā 2025./2026. gada sezonas Adrijas līgas mačā.
"Dubai" ar 92:58 (21:18, 23:16, 13:9, 35:15) pārspēja Horvātijas komandu "Split".
Bertāns 17 minūtēs un 18 sekundēs laukumā punktus neguva, grozā netrāpot vienīgo divpunktu metienu un četrus tālmetien. Viņa kontā šajā spēlē divas atlēkušās bumbas, divas kļūdas, personiskā piezīme, +/- rādītājs +4 un sliktākais komandā efektivitātes koeficients mīnus seši. "Dubai" komandā rezultatīvākais ar 17 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām nepilnās 20 spēles minūtēs bija Dveins Beikons, bet pretiniekiem 15 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Leons Radoševičs.
Dubaijas komandai šī ir otrā sezona Adrijas līgā (ABA).
Iepriekšējā sezonā "Dubai" pamatturnīrā ar 25 uzvarām 30 mačos ieņēma trešo vietu, bet izslēgšanas spēļu turnīra pusfinālā sērijā ar 1-2 piekāpās nākamajai čempionei Belgradas "Partizan".
Tikmēr Roberts Blumbergs pirmdien Stambulā guva 15 punktus İzmiras "Petkim spor" zaudējumā bez Artūra Žagara spēlējošajai Stambulas "Fenerbahce" Turcijas čempionāta otrās kārtas mačā.
"Fenerbahce" uzvarēja ar 105:83 (31:27, 29:14, 22:25, 23:17). Blumbergs 22 minūtēs un vienā sekundē laukumā realizēja divus no trim divpunktu metieniem, visus trīs tālmetienus un abus soda metienus, kā arī sakrāja trīs atlēkušās bumbas, bloķētu metienu, trīs piezīmes +/- rādītāju -5 un labāko komandā efektivitātes koeficientu 18. Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 25 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija Telens Horters-Takers, bet viesu rindās 21 punktu guva nīderlandietis Janniks Franke, kurš jau 28. novembrī ar savu valstsvienību viesosies Rīgā uz FIBA Pasaules kausa kvalifikācijas maču.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Bešiktaš". "Fenerbahce" pērn triumfēja arī otro reizi kluba vēsturē triumfēja ULEB Eirolīgā.