Nozīmīga nianse norāda uz Rodrigo Ābola sezonas sākšanu Filadelfijas "Flyers"

Latviešu uzbrucējs Rodrigo Ābols, kurš pirmssezonas pārbaudes spēlēs demonstrējis produktīvu sniegumu, visdrīzāk ir nopelnījis vietu Filadelfijas "Flyers" sastāvā. Kā vēsta Filadelfijas vietējais medijs "Inquirer", tad, lai viņu nosūtītu uz kluba fārmklubu, līdz 5. oktobrim Ābols bija jāievieto neaizsargāto spēlētāju sarakstā, kas netika izdarīts.

Rodrigo Ābols pirmssezonā laukumā devās sešās no septiņām Filadelfijas "Flyers" pārbaudes spēlēm, demonstrējot produktīvu sniegumu. Kopumā viņš guva divus vārtus un izdarīja vienu rezultatīvu piespēli, ik pa laikam saņemot uzslavas no kluba jaunā trenera Rika Toketa. Pēdējā pārbaudes spēlē Ābolam gan mazākais laiks komandā (9:50 minūtes pret "Devils").

Pagājušajā sezonā Ābols pavadīja pirmo sezonu "Flyers", pirms tam noslēdzot divvirziena līgumu. Sezonas ievadā pierādot sevi AHL kluba "Phantoms" rindās (47 regulārā turnīra spēlēs 15+17), viņš tika pie 22 mačiem arī NHL (2+3 punkti). Īsi pēc "Flyers" iepriekšējās sezonas beigām tika paziņots, ka puses parakstījušas viena gada vienvirziena līgumu. Tas arī nozīmēja, ka viņu vairs tik vienkārši uz fārmklubu nevar aizsūtīt. Lai to izdarītu treniņnometnes laikā, līdz 5. oktobrim (līdz šim datumam visas NHL komandas ar "waivers" palīdzību varēja saīsināt sastāvus) Ābols bija jāievieto neaizsargāto spēlētāju sarakstā, kas netika izdarīts. Tas liek secināt, ka latviešu uzbrucējs jauno sezonu sāks "Flyers" sastāvā. 

5. oktobrī "Flyers" veica maiņas darījumu ar Sanhosē "Sharks", kā rezultātā ieguva uzbrucēju Karlu Gundstremu un aizsargu Artjomu Gurjevu, pretī dodot aizsargu Raienu Elisu un provizorisko sestās kārtas izvēli nākamā gada NHL draftā. Vēlāk "Flyers" tieši Gundstremu ievietoja neaizsargāto spēlētāju sarakstā. 

Vēl nesen Tokets tik pārliecinoši par Ābola vietu komandā neizteicās. "Viņš grib spēlēt NHL. Mans darbs ir dot viņam ieteikumus, kā to panākt. Viņš ir augumā garš un apveltīts ar labu metienu, taču, manuprāt, viņam jādara vairāk, lai spēlētu NHL. Nedomāju, ka šobrīd viņš tāds ir, taču uz to tiecas. Man patīk, kā viņš domā, taču viss ir saistīts ar stabilitāti. Vai viņš spēj būt stabils vairākas spēles pēc kārtas? Kad esi šajā burbulī, tad tev ir jāspēlē vienmērīgi katru spēli. Tāds ir NHL noteikums. Ja vēlies tikt NHL, tad nevari būt komforta zonā," teica treneris, vietējiem apskatniekiem lēšot, ka Tokets dod priekšroku astoņu aizsargu rotācijai. 

Filadelfijas "Flyers" jauno NHL sezonu sāks naktī uz 10. oktobri, kad spēkosies pret esošo Stenlija kausa ieguvēju, Floridas "Panthers". Tās rindās spēlē Uvis Balinskis. Vēl NHL komandu sastāvos atrodas Zemgus Girgensons (Tampabejas "Lightning", pēdējā pārbaudes spēlē guva traumu pēc iegrūšanas bortā), Elvis Merzļikins (Kolumbusas "Blue Jackets"), Artūrs Šilovs (Pitsburgas "Penguins"), Teodors Bļugers (Vankūveras "Canucks"). 

