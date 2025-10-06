Kitija Laksa debitē WNBA finālsērijā, "Mercury" zaudē arī otrajā spēlē
Latvijas basketboliste Kitija Laksa svētdien Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) finālsērijas otrajā mačā devās laukumā spēles nogalē, viņas pārstāvētajai Fīniksas "Mercury" komandai ciešot zaudējumu.
"Mercury" viesos ar rezultātu 78:91 (27:24, 10:22, 24:30, 17:15) zaudēja Lasvegasas "Aces" komandai, kas sērijā līdz četrām uzvarām panāca 2-0. Laksa, kura pirmajā finālsērijas mačā nepiedalījās, otrajā spēlē iesaistījās nepilnas četras minūtes pirms pamatlaika beigām, kad rezultāts bija 90:73 mājinieču labā. Latviete nerealizēja vienīgo izpildīto tālmetienu, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu un tika pie pozitīva +/- rādītāja (+3). "Mercury" komandā 23 punktus guva Kelīla Kopere, bet 22 punkti bija Satu Sabalī. Uzvarētājām ar 32 punktiem izcēlās Džekija Janga, bet 28 punkti un 14 bumbas zem groziem bija Eižai Vilsonei.
Nākamās divas spēles notiks 9. un 11. oktobrī plkst. 3 Fīniksā. Turpmākās spēles, ja tādas būs nepieciešamas, notiks 12. oktobrī Lasvegasā plkst. 22, 16. oktobrī Fīniksā plkst. 3 un 18. oktobrī Lasvegasā plkst. 3. Laksai ir iespēja kļūt par otru Latvijas basketbolisti, kas izcīnījusi WNBA čempiones titulu. 2014.gadā ar šo pašu Fīniksas komandu par čempioni kļuva Anete Jēkabsone-Žogota. "Mercury" komanda ieguva čempiontitulus 2007., 2009. un 2014.gadā ar Diānu Taurasi sastāvā. Viņa savu karjeru ir noslēgusi, bet komanda finālā atgriezusies pirmo reizi kopš 2021. gada, pateicoties Ališai Tomasai. "Aces" ar Eižu Vilsonu priekšgalā par čempionēm kļuva 2022. un 2023. gadā.
Pamatturnīrā no četrām savstarpējām spēlēm pirmajā uzvarēja "Mercury", bet nākamajās trīs pārākas bija pretinieces. Pirmais mačs noslēdzās ar sešu punktu starpību, nākamie divi - ar trīs punktu starpību, bet pēdējā "Aces" uzvarēja ar +22. WNBA debitante Laksa pamatturnīrā 33 mačos vidēji 19 minūtēs guva 5,9 punktus un izcīnīja 1,2 atlēkušās bumbas, tālmetienus realizējot ar 31,7% precizitāti. Līdz finālam "play-off" viņa laukumā bija tikai vienā mačā un spēlēja piecas minūtes.