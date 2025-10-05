Kristaps Zīle rezultatīvi piespēlē, viņa "Bili Tygri" zaudē Oskara Batņas "Mountfield" Čehijas ekstralīgā
Latvijas aizsargs Kristaps Zīle svētdien atzīmējās ar rezultatīvu piespēli zaudētā Čehijas hokeja ekstralīgas mačā. Liberecas "Bili Tygri" viesos ar 3:4 (0:2, 3:0, 0:1, 0:1) papildlaikā zaudēja Oskara Batņas pārstāvētajai Hradeckrālovas "Mountfield".
Nepilnas trīs minūtes pirms otrā perioda beigām Zīle palīdzēja viesiem panākt 3:2. Šosezon viņš 12 mačos izcēlies ar vieniem gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm.
Citā spēlē Renāra Krastenberga pārstāvētā "Olomouc" viesos ar 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) pārspēja Česke Budejovices "Motor", bet Ralfs Freibergs ar Vītkovices "Ridera" izbraukumā ar 4:3 (2:2, 2:0, 0:1) pieveica Pardubices "Dynamo". Vēl Jānis Jaks, Roberts Mamčics un Haralds Egle ar Karlovi Varu "Energie" viesos ar 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) zaudēja Brno "Kometa", savukārt Mārtiņš Dzierkals personīgu iemeslu dēļ nepiedalījās mačā, kurā Prāgas "Sparta" pretinieku laukumā ar 3:4 (2:1, 1:3, 1:1) atzina Kladno "Rytirzi" pārākumu.
Augstāko vietu no latviešu pārstāvētajiem klubiem turnīra tabulā ar ieņem savainotā aizsarga Kristiāna Rubīna pārstāvētā Plzeņas "Škoda", kas ieņem ceturto vietu.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.