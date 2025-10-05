Latvijas jaunie sportisti Nākotnes cerību kausā motokrosā jeb "Coupe de l'Avenir" Beļģijā; 05.10.2025.
Latvijas jaunie motosportisti Beļģijā izcīnīja piekto vietu Nākotnes cerību kausā motokrosā jeb "Coupe de l'Avenir", kas neformāli tiek dēvēts par ...
Edvards Bidzāns uzvar "Coupe Open" klasē, Latvijas jaunie motosportisti izcīna piekto vietu Nākotnes cerību kausā. FOTO
Latvijas jaunie motosportisti nedēļas nogalē Beļģijā izcīnīja piekto vietu Nākotnes cerību kausā motokrosā jeb "Coupe de l'Avenir", kas neformāli tiek dēvēts par bērnu un jauniešu Nāciju kausu, vēsta Latvijas Motosporta federācija.
Edvards Bidzāns uzvarēja visos trijos braucienos no 27 sportistiem, Roberts Lūsis finišēja 9.vietā, bet Alberts Knapšis 11.vietā, kas ļāva kopvērtējumā izcīnīt pirmo vietu no 9 valstu komandām. Trešajā vietā MX85 klasē – Artūrs Vinters, apsteidzot vairāk nekā 30 sportistus, bet starp 12 valstīm - sestie. MX65 klases sportisti no 10 komandām finišēja ceturtajā vietā.
Svētdien sportisti piedalījās svinīgajā atklāšanas parādē un valstu prezentācijā, kam sekoja MX65 klasei divi braucieni, bet MX85 klasei un "Coupe Open" klasei – trīs braucieni.
Edvards Bidzāns, Latvijas izlases kapteinis: "Šis ir mans sestais gads šajās sacensībās, pārstāvot Latvijas valsti, man patīk te valdošā atmosfēra. Šodien izdevās lielisks sniegums, visos trijos braucienos ļoti labs starts un noturēju līderpozīcijas. Pirmie divi braucieni nebija tik vienkārši, bet pirms trešā brauciena – gan gribējās uzvarēt, lai ir perfekti, gan galvā nāca visas sliktākās domas, kas varētu notikt, priecājos, ka uzvarēju. Kad pats braucu MX65 un MX85 klasēs, vecākie sportisti man palīdzēja, tagad ir mana kārta atbalstīt mazos un palīdzēt, kur vien varu. Esmu students un motosportu apvienoju ar mācībām".
"Coupe de l'Avenir" izlases vadītājs Fīlips Kempelis: "Pats svarīgākais šajās sacensībās ir tas, ka individuālie sportisti iemācās strādāt komandā, ka viņi ir no dažādiem klubiem un dažādām Latvijas vietām, bet mērķis ir viens – strādāt kopā. Pieredzējušākie sportisti palīdz tiem, kas ir pirmo reizi un treneri strādā ar visiem sportistiem, neatkarīgi no tā, ko trenē ikdienā. Liels paldies sportistiem, vecākiem un atbalstītājiem, bērni un jaunieši gūst pieredzi, sacenšoties dažādās trasēs un var redzēt spēku samērus. Jo vairāk starptautisku sacensību pieredzes, jo labāk izaugsmei nākotnē."
"Esmu ļoti, ļoti priecīgs – te esmu otro reizi, vienu gadu biju izlasē, bet īsi pirms tam salauzu roku un biju tikai skatītājs. Šodien ir īpašs prieks kāpt uz goda pjedestāla," – Artūrs Vinters, MX85 klases sportists.
Latvijas Junioru izlase "Coupe de l'Avenier" piedalījās ar trim komandām, četriem no 9 sportistiem šīs bija debijas sacensības izlases sastāvā. MX65 klasi pārstāvēja: #7 Rūdolfs Spila (MX Rodeo) #8 Alans Bērziņš (Motosports Racing Team) #9 Ronalds Titovs (MX Ādaži). MX85 klasē: #1 Ričards Jurčenko (Motosports Racing Team) #2 Artūrs Vinters (Jāņa Vintera Moto Team Rīga) #3 Magnuss Misiņš (Motosports Racing Team), savukārt MX Open klasē: #4 Roberts Lūsis (MK Livonija) #5 Alberts Knapšis (MX Rodeo) #6 Edvards Bidzāns (MX Rodeo).
Jauniešu izlases treneri, mentori un padomdevēji šajās sacensībās: Arnis Kalniņš, Andris Štendenbergs, Kārlis Kalējs un Fīlips Kempelis.