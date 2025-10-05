Toms Skujiņš izcīna piekto vietu arī Eiropas čempionāta grupas braucienā, finišē tikai 17 sportisti
Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš svētdien Francijā izcīnīja piekto vietu Eiropas čempionāta šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā. Tāpat kā pasaules čempionāta grupas braucienā, arī Eiropas čempionātā zeltu izcīnīja slovēnis Tadejs Pogačars un sudrabu guva beļģis Remko Evenepūls. Trešais finišēja 19 gadus vecais francūzis Pols Seišass.
Finišu sasniedza tikai 17 riteņbraucēji. No pārējiem latviešiem Emīls Liepiņš un Kristiāns Belohvoščiks izstājās, bet Krists Neilands neizgāja uz starta.
Eiropas čempionātā ap 100 riteņbraucējiem startēja Privas pilsētā, no kuras veica 45 kilometrus, lai sasniegtu Valensu, kurā mēroja trīs lielus un trīs mazākus apļus ar kāpumiem. Kopā bija jāveic mazliet vairāk par 200 kilometriem.
Kad līdz finišam bija palikuši 75 kilometri, Pogačars devās solo atrāvienā, bet Evenepūls viņam nepievienojās un turpmāko distanci veica vienatnē, sekojot slovēnim. Vairākas minūtes aiz viņa brauca sekotāju grupa, kurā bija arī Skujiņš, taču vēlāk tai sadaloties, latvietis palika cīņā par piekto vietu.
Pogačars finišēja četrās stundās 59 minūtēs un 29 sekundēs, bet Evenepūls zaudēja 31 sekundi. Cīņā par bronzu Seišass uzveica itāli Kristianu Skaroni, francūzis zaudēja trīs minūtes un 41 sekundi, sāncensi pārspējot par 23 sekundēm.
Skujiņš finišēja 12 sekundes pēc Skaroni un par piecām sekundēm bija priekšā spānim Huanam Ajuso.
Pagājušajā nedēļas nogalē Ruandā pasaules čempionātā grupas braucienā Skujiņš izcīnīja piekto vietu, bet pārējie Latvijas riteņbraucēji nefinišēja.
Pērn Eiropas meistarsacīkstēs Mārtiņš Pluto ierindojās 60.pozīcijā, Kristers Ansons un Alekss Krasts izstājās, bet Latvijas izlases līderis Emīls Liepiņš slimības dēļ bija spiests izlaist meistarsacīkstes.