Latvijas motokrosisti kvalifikācijā ASV starp labākajām komandām
Latvijas motokrosa izlase ar Paulu Jonasu, kā arī brāļiem Jāni Mārtiņu un Kārli Albertu Reišuļiem sastāvā sestdien ASV Nāciju kausa izcīņas kvalifikācijā ierindojās 11.pozīcijā.
MX2 klasē Eiropas čempionāta līderis 250 kubikcentimetru klasē Jānis Mārtiņš Reišulis finišēja devītais, kamēr pirmo vietu ieņēma beļģis Saša Kūnens.
MXOpen klasē Latviju pārstāvēja Jonass, kurš kvalifikācijas brauciena pirmajā aplī bija septītais, tad zaudēja vienu pozīciju, bet finišu sasniedza kā devītais. Labākais kvalifikācijā bija austrālietis Hanters Lorenss.
Savukārt MXGP klases kvalifikācijā Kārlis Alberts Reišulis noslēdzošajos apļos spēja uzlabot savu pozīciju un finišēja 11.vietā. Šajā klasē pirmais finišu sasniedza Austrālijas sportists Džets Lorenss, kamēr šīs sezonas MXGP čempiones francūzis Romēns Fevrs noslēdza labāko trijnieku.
Latvijas vienība kopvērtējumā atrodas 11.pozīcijā 37 valstu konkurencē, bet līdere pēc kvalifikācijas braucieniem ir Austrālija.
Svētdien plkst.20.10 norisināsies MXGP un MX2 klases brauciens, plkst.21.40 startēs MX2 un MXOpen klašu braucēji, bet plkst.23 pēdējā braucienā vēl startēs MXOpen un MXGP sportisti. Sacensības tiešraidē translēs kanāls "Go3 Sport Open".
Pirmo reizi Latvija kā neatkarīga valsts Nāciju motokrosā piedalījās 1992.gadā. Pērn Mairis Pumpurs, Kārlis Alberts Reišulis un Edvards Bidzāns izcīnīja desmito vietu.