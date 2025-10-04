Latviešu uzbrucēja Rodrigo Ābola.
Ābola pārstāvētajai "Flyers" uzvara NHL pārbaudes mačā
Latviešu uzbrucēja Rodrigo Ābola pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" sestdien savā laukumā svinēja uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) pirmssezonas pārbaudes spēlē.
"Flyers" pēcspēles metienos ar 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) pārspēja
Ņūdžersijas "Devils".
Ābols laukumā pavadīja deviņas minūtes un 50 sekundes, vienreiz metot pa vārtiem.
NHL pirmssezonas pārbaudes spēles beigsies sestdien, bet pamatturnīra mači sāksies otrdien.
Pagājušajā sezonā otro gadu pēc kārtas par Stenlija kausa ieguvējiem kļuva Floridas "Panthers" ar latviešu aizsargu Uvi Balinski sastāvā.