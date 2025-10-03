Ralfs Freibergs divreiz rezultatīvi piespēlē, viņa "Ridera" uzvar Čehijas čempionāta spēlē
Latvijas aizsargs Ralfs Freibergs piektdien Čehijas hokeja ekstralīgas mačā atzīmējās ar divām rezultatīvām piespēlēm un ar Vītkovices "Ridera" komandu svinēja uzvaru. "Ridera" viesos ar 5:4 (1:2, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja Tršinecas "Ocelarzi".
Freibergs rezultatīvi piespēlēja divos vārtu guvumos trešā perioda vidū ar 104 sekunžu starpību, palīdzot no 2:4 panākt 4:4. Šajā spēlē viņš uz ledus bija 19 minūtes un 54 sekundes, trīsreiz meta pa vārtiem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +2.
Šosezon Freibergs piedalījies sešās spēlēs un atzīmējies ar četrām rezultatīvām piespēlēm.
Citā mačā Kristaps Zīle ar Liberecas "Bili Tygri" viesos ar 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) uzveica "Olomouc" ar Renāru Krastenbergu ierindā. Zīle bija uz ledus vienīgajā vārtu guvumā, tādējādi tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1.
Savukārt Oskars Batņa ar Hradeckrālovas "Mountfield" izbraukumā ar 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) uzvarēja Prāgas "Sparta" vienību, kuras sastāvā abos ielaistajos vārtos uz ledus bija Mārtiņš Dzierkals. Vēl piektdien Miks Indrašis un "Mlada Boleslav" mājās ar 3:4 (0:1, 2:2, 1:1) zaudēja Česke Budejovices "Motor", bet Jānis Jaks, Roberts Mamčics un Haralds Egle neglāba Karlovi Vari "Energie" no zaudējuma savā laukumā ar 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) pret Pardubices "Dynamo", kamēr Plzeņas "Škoda" bez savainotā Kristiāna Rubīna pretinieku laukumā ar 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) bija pārāka pār Litvīnovas "Verva".
Augstāko vietu no latviešu pārstāvētajiem klubiem turnīra tabulā ar 22 punktiem 11 spēlēs ieņem "Škoda", kas ir vicelīdere.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.